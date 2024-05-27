Что такое монодиета: худеющих предупредили о последствиях

Posted 27 мая, 15:28
Published 27 мая, 15:28
Modified 9 сентября, 23:48
Updated 9 сентября, 23:48
Когда организм в течение длительного времени получает скудное количество калорий вследствие однообразного и ограниченного питания, он начинает потреблять нехватку питательных веществ из жировой и мышечной массы, вследствие чего вес действительно снижается. К тому же имеет место отток лишней жидкости из организма. Воодушевившись эффективностью этого вида диеты, многие начинают часто ее практиковать, да еще и рекомендуют другим. Стоит ли это делать?
После того как человек длительное время употрябляет всего лишь один продукт, сложно бывает перестроиться на нормальный рацион. К примеру, после белковой монодиеты — начать вновь есть углеводы, они будут приводить к тяжести и дискомфорту в желудке и пр.
Диетологи отмечают, что это прямой путь к развитию расстройства пищевого поведения или диабету. К тому же при однообразном питании человек лишает себя многих ресурсов — к примеру, «сидя» на одних фруктах, он лишает себя энергии, которая есть в углеводах, белка, который является строительным материалом для роста наших волос, ногтей, обновления кожи.
Даже если выбранная монодиета кажется вам идеальной и вы хорошо себя чувствуете при таком режиме питания, она все равно таит в себе скрытую опасность.
Безусловно, фрукты полезны, но полностью покрыть все потребности организма они не могут. К тому же содержащиеся в них кислоты негативно влияют на ЖКТ.
Гречка — низкокалорийный продукт и, безусловно, подарит желанную стройность. Но при отсутствии белка, жиров и витаминов может привести к эмоциональному напряжению.
Выбор такого режима питания чреват получением расстройства ЖКТ. Также велика вероятность, что потерянные килограммы с лихвой вернутся после перехода на обычный рацион.
Потребление чистого белка без жиров и углеводов приводит к хронической усталости и потере энергии. Нередко случаются обострения хронических заболеваний.
“Основа здорового похудения — сбалансированное питание с ограничением калорий. Независимо от выбранного продукта, при монодиете организм испытывает дефицит определенных витаминов, микроэлементов, ведь соотношение белков, жиров и углеводов будет нерациональным. Это влечет за собой риски и вред для здоровья», — говорит врач-диетолог Станислав Хан.
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