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Posted 27 мая, 15:28

Published 27 мая, 15:28

Modified 9 сентября, 23:48

Updated 9 сентября, 23:48

Что такое монодиета: худеющих предупредили о последствиях

Что такое монодиета: худеющих предупредили о последствиях

27 мая 2024, 15:28
Фото: 1MI
Что такое монодиета: худеющих предупредили о последствиях
Вы наверняка слышали модное слово «монодиета». Это разновидность диетического питания, основанная на потреблении одного конкретного продукта с целью сбросить вес. Но так ли это эффективно? И чего принесет больше — пользы или вреда? Разбираемся в этом материале.

Как работает монодиета

Когда организм в течение длительного времени получает скудное количество калорий вследствие однообразного и ограниченного питания, он начинает потреблять нехватку питательных веществ из жировой и мышечной массы, вследствие чего вес действительно снижается. К тому же имеет место отток лишней жидкости из организма. Воодушевившись эффективностью этого вида диеты, многие начинают часто ее практиковать, да еще и рекомендуют другим. Стоит ли это делать?

Опасность монодиеты

После того как человек длительное время употрябляет всего лишь один продукт, сложно бывает перестроиться на нормальный рацион. К примеру, после белковой монодиеты — начать вновь есть углеводы, они будут приводить к тяжести и дискомфорту в желудке и пр.

Диетологи отмечают, что это прямой путь к развитию расстройства пищевого поведения или диабету. К тому же при однообразном питании человек лишает себя многих ресурсов — к примеру, «сидя» на одних фруктах, он лишает себя энергии, которая есть в углеводах, белка, который является строительным материалом для роста наших волос, ногтей, обновления кожи.

После того как человек длительное время употрябляет всего лишь один продукт, сложно бывает перестроиться на нормальный рационПосле того как человек длительное время употрябляет всего лишь один продукт, сложно бывает перестроиться на нормальный рацион
После того как человек длительное время употрябляет всего лишь один продукт, сложно бывает перестроиться на нормальный рацион. Фото: 1MI

Разновидности монодиет

Даже если выбранная монодиета кажется вам идеальной и вы хорошо себя чувствуете при таком режиме питания, она все равно таит в себе скрытую опасность.

Яблочная монодиета

Безусловно, фрукты полезны, но полностью покрыть все потребности организма они не могут. К тому же содержащиеся в них кислоты негативно влияют на ЖКТ.

Гречневая монодиета

Гречка — низкокалорийный продукт и, безусловно, подарит желанную стройность. Но при отсутствии белка, жиров и витаминов может привести к эмоциональному напряжению.

Кефирная монодиета

Выбор такого режима питания чреват получением расстройства ЖКТ. Также велика вероятность, что потерянные килограммы с лихвой вернутся после перехода на обычный рацион.

Белковая диета

Потребление чистого белка без жиров и углеводов приводит к хронической усталости и потере энергии. Нередко случаются обострения хронических заболеваний.

Кефирная монодиета чревата получением расстройства ЖКТКефирная монодиета чревата получением расстройства ЖКТ
Кефирная монодиета чревата получением расстройства ЖКТ. Фото: 1MI

Комментарий врача

Основа здорового похудения — сбалансированное питание с ограничением калорий. Независимо от выбранного продукта, при монодиете организм испытывает дефицит определенных витаминов, микроэлементов, ведь соотношение белков, жиров и углеводов будет нерациональным. Это влечет за собой риски и вред для здоровья», — говорит врач-диетолог Станислав Хан.
#Здоровье#Еда#Диета#Все материалы авторов
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