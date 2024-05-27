Что такое монодиета: худеющих предупредили о последствиях

Когда организм в течение длительного времени получает скудное количество калорий вследствие однообразного и ограниченного питания, он начинает потреблять нехватку питательных веществ из жировой и мышечной массы, вследствие чего вес действительно снижается. К тому же имеет место отток лишней жидкости из организма. Воодушевившись эффективностью этого вида диеты, многие начинают часто ее практиковать, да еще и рекомендуют другим. Стоит ли это делать?