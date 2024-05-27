ТОП-5 образов с 77-го Каннского фестиваля

Posted 27 мая, 16:02
Published 27 мая, 16:02
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
На территории курортного города Канн во Франция прошел 77-й Каннский международный кинематографический фестиваль, который стандартно проходит во второй половине мая. И пока главные фанаты искусства кино бурно обсуждают презентованные работы, обратим внимание на самые интересные и запоминающиеся образы знаменитостей.
На красной дорожке в честь фильма «Эмилия Перес» Селена Гомез появилась в платье от Saint Laurent, с драпированным вырезом и оголенными плечами.
Ее образ дополнили колье и серьги с бриллиантами от Bulgari, а также минималистичный макияж от Ханг Ваннго с акцентом на естественный цвет губ. Прическу в виде высокого хвоста сделал Ренато Кампора, а маникюр был огненно-красным.
Хантер Шафер на красной дорожке представила абсурдистский киноальманах Йоргоса Лантимоса в платье 2011 года от Armani Privé.
Стилист Дара Аллен подобрала облегающее платье с отложным вырезом и корсетом, переходящим в прямую юбку с разрезом. Ткань цвета барвинка сияет, как металл, а платье включает карманы. Шафер дополнила образ аккуратным пучком, светло-розовым блеском и сапфировыми украшениями.
Джейн Фонда, 86-летняя голливудская легенда, впечатлила на Каннском кинофестивале 2024 году во время премьеры фильма «Le Deuxième Acte». Она выбрала для выхода на красную дорожку чёрный комбинезон с бисером от Elie Saab и пальто с леопардовым принтом от Forte Forte. Аксессуары включали колье в виде воротничка, браслет и кольцо с бриллиантами от Pomellato, а также серебристые туфли Margaux Mary Jane на плоской подошве.
Этот выбор обуви подчеркнул изменения в дресс-коде Каннского фестиваля, который ранее требовал ношения только туфель на высоком каблуке. В 2017 году Кристен Стюарт нарушила эту традицию, сняв туфли на красной дорожке. Сейчас официальные требования включают «элегантную обувь, с каблуками или без», но спортивная обувь остаётся недопустимой.
На закрытии Каннского кинофестиваля Эль Фаннинг появилась в прозрачном платье Gucci из коллекции Cruise 2025. Платье с глубоким вырезом и открытой спиной было украшено принтом из миниатюрных подсолнухов и сборками на талии.
Под платье Фаннинг надела белые шорты, а образ дополнила тонкими серебряными часами и золотыми серьгами-листьями. В макияже актриса сделала акцент на розовых румянах и зеленых тенях, а волосы уложила в стиле 70-х с выпрямленными волосами и загнутыми вверх кончиками.
На премьере фильма «Бьющееся сердце» Белла Хадид появилась в ансамбле Versace с украшениями Chopard Haute Joaillerie. Она надела черное платье-бюстье Atelier Versace из коллекции весна-лето 2001 года, выполненное из слоев шелкового тюля с облегающим бюстье и длинной юбкой, расшитой пайетками.
Вместо ожерелья Хадид выбрала элегантные серьги из белого золота 18 карат с бриллиантами весом 24,12 карат. Образ Chopard дополнили два кольца из белого золота 18 карат с бриллиантами — одно с ограненной шпинелью, а другое с овальным бриллиантом
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