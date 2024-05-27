ТОП-5 образов с 77-го Каннского фестиваля

Джейн Фонда, 86-летняя голливудская легенда, впечатлила на Каннском кинофестивале 2024 году во время премьеры фильма «Le Deuxième Acte». Она выбрала для выхода на красную дорожку чёрный комбинезон с бисером от Elie Saab и пальто с леопардовым принтом от Forte Forte. Аксессуары включали колье в виде воротничка, браслет и кольцо с бриллиантами от Pomellato, а также серебристые туфли Margaux Mary Jane на плоской подошве.