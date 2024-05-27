11 компактных мест для стильного хранения специй на кухне

Где бы вы ни решили их хранить, один из лучших способов держать специи — поместить их в стеклянные банки одинаковой формы. Это не только отлично смотрится, но и увеличивает свободное пространство и снижает вероятность того, что продукты рассыпятся. Выбирайте модели с резиновыми уплотнителями для сохранения свежести и не забудьте указать на этикетке срок годности.