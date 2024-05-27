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Posted 27 мая, 08:41

Published 27 мая, 08:41

Modified 9 сентября, 23:45

Updated 9 сентября, 23:45

11 компактных мест для стильного хранения специй на кухне

11 компактных мест для стильного хранения специй на кухне

27 мая 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
11 компактных мест для стильного хранения специй на кухне
Специи хоть и не занимают много места, но компактное хранение многочисленных пакетиков и баночек — непростое дело. Рассказываем, как можно исправить эту проблему.

Где хранить специи на кухне

Лучшее место для хранения специй на кухне любого размера — как можно ближе к зоне приготовления пищи, в идеале к плите, варочной панели или в пределах легкой досягаемости от рабочей поверхности.

Но на небольших кухнях, где пространство на вес золота, придется проявить немного креатива: подумайте о настенных или дверных стеллажах, небольших полочках или ящике для специй, который вы можете носить с собой во время приготовления.

Где бы вы ни решили их хранить, один из лучших способов держать специи — поместить их в стеклянные банки одинаковой формы. Это не только отлично смотрится, но и увеличивает свободное пространство и снижает вероятность того, что продукты рассыпятся. Выбирайте модели с резиновыми уплотнителями для сохранения свежести и не забудьте указать на этикетке срок годности.

11 идей для хранения специй

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#Эмилия Шпилева#Еда#Кухня#Дом#Интерьер
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