Стали известны сроки возвращения Кейт Миддлтон к королевским обязанностям

Проблемы со здоровьем Кейт начались после того, как принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости в январе этого года. Буквально через пару месяцев принцесса опубликовала 22 марта видео, в котором рассказала, что у нее была диагностирована скрытая форма рака и она проходит профилактическое лечение. В связи с болезнью и тем, что ее нуждается в поддержке, она попросила «уединения, времени и пространства, пока проходит лечение».