Стали известны сроки возвращения Кейт Миддлтон к королевским обязанностям

Posted 26 мая, 17:51
Published 26 мая, 17:51
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Королевский эксперт Ричард Иден сообщил Daily Mail, что близкий круг принцессы Уэльской спрогнозировали ее возвращение к работе осенью 2024 года.
«Самое главное, что сейчас имеет первоочередное значение — это то, что ей становится лучше. В этом году она прошла через тяжелое испытание», — добавил инсайдер.
Проблемы со здоровьем Кейт начались после того, как принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости в январе этого года. Буквально через пару месяцев принцесса опубликовала 22 марта видео, в котором рассказала, что у нее была диагностирована скрытая форма рака и она проходит профилактическое лечение. В связи с болезнью и тем, что ее нуждается в поддержке, она попросила «уединения, времени и пространства, пока проходит лечение».
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