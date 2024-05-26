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Posted 26 мая, 17:51

Published 26 мая, 17:51

Modified 9 сентября, 23:44

Updated 9 сентября, 23:44

Стали известны сроки возвращения Кейт Миддлтон к королевским обязанностям

26 мая 2024, 17:51
Поклонникам Кейт Миддлтон придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем принцесса снова официально возобновит свои общественные обязанности.

Королевский эксперт Ричард Иден сообщил Daily Mail, что близкий круг принцессы Уэльской спрогнозировали ее возвращение к работе осенью 2024 года.

«Самое главное, что сейчас имеет первоочередное значение — это то, что ей становится лучше. В этом году она прошла через тяжелое испытание», — добавил инсайдер.

Проблемы со здоровьем Кейт начались после того, как принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости в январе этого года. Буквально через пару месяцев принцесса опубликовала 22 марта видео, в котором рассказала, что у нее была диагностирована скрытая форма рака и она проходит профилактическое лечение. В связи с болезнью и тем, что ее нуждается в поддержке, она попросила «уединения, времени и пространства, пока проходит лечение».

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Звезды#Кейт Миддлтон
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