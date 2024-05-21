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Posted 21 мая, 20:11

Published 21 мая, 20:11

Modified 9 сентября, 23:27

Updated 9 сентября, 23:27

Суп с черным хлебом, огород и потухший взгляд — Памела Андерсон поделилась новым фото

21 мая 2024, 20:11
Звезда «Спасателей Малибу» показала, как ее жизнь круто изменилась после бурной молодости 90-х

56-летняя звезда «Спасателей Малибу» дала фанатам возможность заглянуть в ее тихую и размеренную жизнь. В посте, опубликованном в соцсети, белокурая красавица сидит за столом, держит в руках тарелку супа и смотрит вдаль. В ее доме обычная обстановка, отличающаяся простым декором, а сама Памела одета в скромное длинное платье, на лице ни грамма косметики.

Андерсон добавила вдохновляющую подпись: «Увидь красоту в том, кто ты есть, а затем поделись ею».

Как выяснилось, звезда 90-х ведет простую и размеренную жизнь, варит суп и ухаживает за своим огородом. Она выложила фото, на котором в длинном платье и защитных перчатках орудует садовым инструментом, рыхля землю.

Памела и в этот раз была одета скромно, без коротких вырезов и глубоких декольте. На ней было длинное белое платье в розовый цветочек и вязанный кардиган.

 

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#Знаменитости#Звезды#90-ые
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