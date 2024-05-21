Суп с черным хлебом, огород и потухший взгляд — Памела Андерсон поделилась новым фото

56-летняя звезда «Спасателей Малибу» дала фанатам возможность заглянуть в ее тихую и размеренную жизнь. В посте, опубликованном в соцсети, белокурая красавица сидит за столом, держит в руках тарелку супа и смотрит вдаль. В ее доме обычная обстановка, отличающаяся простым декором, а сама Памела одета в скромное длинное платье, на лице ни грамма косметики.