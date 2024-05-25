Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: сенсационные слухи о разводе

Posted 25 мая, 15:53
Published 25 мая, 15:53
Modified 9 сентября, 23:43
Updated 9 сентября, 23:43
Во время съемок романтического фильма «Джильи» в 2003 году голливудские звезды Джей Ло и Бен Аффлек завязали роман. Несмотря на провал кинокартины из-за ее странного названия, между актерами возникла химия.
В то время девушка была замужем за своим вторым супругом, однако это не помешало паре заявить о своих отношениях сразу после развода певицы.
— Мы не хотели быть публичной парой, но вдруг оказались вместе на всех таблоидах. Это было сильное давление, — поделилась девушка в интервью People в 2016 году.
Публичность создала значительные трудности для пары. Постоянное внимание СМИ в течение двух лет было очень тяжелым для обоих: постоянные совместные обложки журналов и папарацци, что создавали странную и напряженную атмосферу.
Радостную новость девушка сообщила в интервью Дайане Сойер. Рассказав, что кольцо с розовым бриллиантом в 6,1 карат, который подарил ей Аффлек — это самое прекрасное, что она когда-либо видела. По сообщениям, камень обошелся мужчине в 2,5 миллиона долларов.
Однако радостное событие оказывается недолгим — накануне свадьбы пара объявила о своем решении перенести церемонию из-за слишком пристального внимания общественности. Примерно четыре месяца спустя Chicago Tribune сообщила, что пара официально рассталась.
После расставания Джей Ло вышла замуж за давнего друга Марка Энтони. В этом браке девушка родила двух близнецов. Однако уже в 2014 году пара развелась.
Аффлек также продолжил свою жизнь. В 2005 году он женился на актрисе Дженнифер Гарнер. У пары родилось трое детей. Они развелись в 2018 году.
— Мы с Беном разошлись, когда я была убеждена, что наша связь будет вечной. Это было мое первое истинное разочарование, и я ощущала, будто мое сердце разбито. Я искала утешение в других отношениях, пытаясь найти кого-то, кто сможет сделать меня счастливой и желанной в самый одинокий момент. И вот я стою с Марком всего через три дня после того, как я должна была стоять у алтаря и сказать «да» другому мужчине, — пишет Джей Ло в своей книге «Настоящая любовь».
В 2021 году пара хорошо общалась. После почти двух десятилетий Джей Ло и Бен Аффлек возобновили общение. Аффлек высоко оценил Дженнифер Лопес, отметив ее трудолюбие и талант в интервью InStyle. Он также выразил радость за ее заслуженное признание.
Спустя некоторое время оба расстались со своими имеющимися на тот момент половинками, а 30 апреля издание Page Six сообщило, что актер был сфотографирован в доме Лопес в Лос-Анджелесе несколько раз.
— Они просто друзья, — сообщил источник, который настаивал на платоническом характере визитов Аффлека.
Они провели неделю вместе в Монтане, после чего их заметили в доме Лопес. 26 мая СМИ сообщил, что ребята официально снова вместе .
Пара проводила много времени вместе и поддерживали ежедневную связь. Они обсуждали свое будущее, строили долгосрочные планы и делились друг с другом воспоминаниями о прошлом. В июле их семьи начали сближаться, проводя время вместе и объединяясь.
Джей Ло объявила о своей помолвке с Беном Аффлеком через год после воссоединения. В эксклюзивном видео, опубликованном в ее личном блоге, Лопес продемонстрировала свое новое обручальное кольцо — бледно-зеленый бриллиант изумрудной огранки.
В выпуске своего информационного бюллетеня On the JLo Лопес рассказала, что Аффлек сделал ей предложение во второй раз, когда она принимала ванну.
— Вы когда-нибудь представляли, что ваша самая заветная мечта станет реальностью? В один субботний вечер, в моем любимом месте (в ванне с пеной), моя прекрасная половинка встала на колено и сделала предложение. Я была полностью ошеломлена и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача, пытаясь осознать, что через 20 лет это происходит снова и снова. Я была безмолвна, и он сказал: «Это правда? Я сказал ДА, конечно, это ДА».
Лопес и Аффлек связали себя узами брака на неожиданной свадьбе в Лас-Вегасе в полночь 17 июля. Девушка также подтвердила, что сменила фамилию, чтобы она совпадала с фамилией мужа.
Спустя почти два года после того, как они связали себя узами брака, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в трудную ситуацию в своем браке. По крайней мере так пишут некоторые СМИ, поскольку пара в настоящее время живет раздельно — актер останавливается в одном из их других домов, пока снимается в «Бухгалтере 2» .
На выходных фотографии папарацци, на которых Аффлек без обручального кольца, подогрели слухи о расставании.
Из-за этого паре пришлось появиться на публике. На видео, опубликованном In Touch, Лопес носит бежевую рубашку на пуговицах, потертые широкие джинсы и большие золотые серьги-кольца. Тем временем можно увидеть, как мужчина открывает ей дверь машины с водительского сиденья.
На фоне продолжающихся спекуляций по поводу статуса их брака они направляются в кинотеатр в Лос-Анджелесе, чтобы посетить киномероприятие всей семьей, согласно Daily Mail.
На данный момент нет никаких официальных подтверждений, что пара собирается расстаться.
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