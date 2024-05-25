Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: сенсационные слухи о разводе

Спустя почти два года после того, как они связали себя узами брака, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в трудную ситуацию в своем браке. По крайней мере так пишут некоторые СМИ, поскольку пара в настоящее время живет раздельно — актер останавливается в одном из их других домов, пока снимается в «Бухгалтере 2» .