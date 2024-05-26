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Posted 26 мая, 17:58

Published 26 мая, 17:58

Modified 9 сентября, 23:44

Updated 9 сентября, 23:44

Названа стоимость самого дорогого украшения королевы Елизаветы

Названа стоимость самого дорогого украшения королевы Елизаветы

26 мая 2024, 17:58
Фото: 1MI
У королевы Великобритании было множество различных драгоценностей, которые являлись настоящими произведениями ювелирного искусства.

Если рассматривать подробно, то у королевы были колье, броши и прочие украшения, которые стоили огромных денег.

Тем не менее, в коллекции особое место занимала диадема, стоимость которой превышала восемь миллионов долларов. Это украшение называют наиболее дорогим из всех, которые принадлежали британской королеве.

Есть информация о том, что дизайн этого изысканного украшения придумал принц Альберт, прапрадед королевы Елизаветы. Оно было создано в XIX веке.

По мнению экспертов, королева практически не носила его, поскольку оно имеет особую ценность.

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#Илья Протвинов#Общество#Драгоценности#Диадема#Ювелирное искусство
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