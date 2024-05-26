Названа стоимость самого дорогого украшения королевы Елизаветы

Posted 26 мая, 17:58
Published 26 мая, 17:58
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Если рассматривать подробно, то у королевы были колье, броши и прочие украшения, которые стоили огромных денег.
Тем не менее, в коллекции особое место занимала диадема, стоимость которой превышала восемь миллионов долларов. Это украшение называют наиболее дорогим из всех, которые принадлежали британской королеве.
Есть информация о том, что дизайн этого изысканного украшения придумал принц Альберт, прапрадед королевы Елизаветы. Оно было создано в XIX веке.
По мнению экспертов, королева практически не носила его, поскольку оно имеет особую ценность.
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