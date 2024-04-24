Успенская посетила премию «Шансон года» в комплекте украшений за 37 млн рублей

Не так давно исполнительница шлягера «Кабриолет» поделилась радостной новостью — теперь она официально стала гражданкой России. Певица родом из Киева, но с 1970-х годов жила в США, где успела получить американское гражданство. С 1993 года Успенская успешно делает музыкальную карьеру в РФ благодаря виду на жительство, однако теперь у нее появилось и российское гражданство.