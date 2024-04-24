Успенская посетила премию «Шансон года» в комплекте украшений за 37 млн рублей

Posted 24 апреля, 20:14
Published 24 апреля, 20:14
Modified 9 сентября, 22:16
Updated 9 сентября, 22:16
Как сообщает kp.ru, Успенская запомнилась другим участникам церемонии и гостям своим ярким образом — богато украшенным красным платьем и обилием затейливых аксессуаров.
При этом изюминкой наряда звезды стал комплект украшений баснословной стоимости. Ее руку украшал заметный браслет в виде змеи от итальянского ювелирного дома Bulgari. Ювелирное изделие из коллекции Serpenti из белого золота и бриллиантов в 50,34 карата оценивается в 365 тысяч долларов (35,5 млн рублей).
Дополнением такого яркого акцента стало кольцо Bulgari Serpenti. Тройная змея, обвившаяся вокруг пальца знаменитости, за 17200 долларов (1 млн 677 тыс. рублей), также выполнена из белого золота и бриллиантов.
Примечательно, что комплект драгоценностей, изображающий изящных рептилий, бренд посвятил Древнему Египту и Клеопатре, которая оставила след в веках благодаря своей ослепительной привлекательности и выдающемуся уму.
Успенская имеет в своей коллекции еще более дорогой экземпляр из «змеиной» серии Bulgari. Речь идет о колье стоимости в 39 млн рублей. Звезда подчеркивает, что сделала себе такой дорогой подарок сама, не рассчитывая на спутника жизни.
На премию Любовь решила не надевать такое ожерелье-змейку. Однако и без него стоимость ювелирных изделий, в которых она появилась на сцене, потрясает: браслет и кольцо суммарно стоят 37,2 миллиона рублей.
Не так давно исполнительница шлягера «Кабриолет» поделилась радостной новостью — теперь она официально стала гражданкой России. Певица родом из Киева, но с 1970-х годов жила в США, где успела получить американское гражданство. С 1993 года Успенская успешно делает музыкальную карьеру в РФ благодаря виду на жительство, однако теперь у нее появилось и российское гражданство.
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