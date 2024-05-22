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Posted 22 мая, 11:02

Published 22 мая, 11:02

Modified 9 сентября, 23:29

Updated 9 сентября, 23:29

В пустыне Саудовской Аравии начали строить гигантский аквапарк

В пустыне Руб-эль-Хали строят гигантский аквапарк

22 мая 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
В пустыне Саудовской Аравии начали строить гигантский аквапарк
В пустыне Руб-эль-Хали, одной из самых крупных на территории Аравийского полуострова, начали возводить грандиозный аквапарк Aquarabia. Он должен стать частью масштабного комплекса Qiddiya, расположенного неподалеку от Эр-Рияда.

Помимо традиционных водных аттракционов и горок, в парке планируют построить серфинг-центр. Он станет первым в стране, расположенным вдали от побережья. Бассейн для серфинга будет оснащен технологией Endless Surf, с настраиваемым уровнем волн под любой уровень серфингиста.

Бассейн для серфинга будет оснащен технологией Endless SurfБассейн для серфинга будет оснащен технологией Endless Surf
Бассейн для серфинга будет оснащен технологией Endless Surf. Фото: © WhiteWater

Стоит отметить, что экологи ставят под сомнение целесообразность крупного водного проекта в пустыне, однако разработчики уверяют, что серьезно подошли к минимизации экологического воздействия. В проекте предусмотрены системы рециркуляции воды для орошения и охлаждения, а также меры по снижению энергопотребления и сокращению водных отходов, пишет ferra.ru.

Aquarabia станет частью комплекса QiddiyaAquarabia станет частью комплекса Qiddiya
Aquarabia станет частью комплекса Qiddiya. Фото: Изображение Midjourney

Aquarabia планируют достроить уже в 2025 году, и тогда он станет частью комплекса Qiddiya — масштабного развлекательного и туристического мегапроекта, инициированного правительством Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision 2030. Сама стратегия предусматривает переход страны от экономики, основанной на нефти, к диверсифицированной — ориентированной на туризм и развлечения. В целях также прописано, что проект призван создать десятки тысяч новых рабочих мест для саудовцев, стимулируя экономический рост и развитие человеческого капитала.

Qiddiya включает в себя не только аквапарк, но и множество других развлекательных объектов, таких как тематические парки, гоночные трассы, спортивные арены. Также в его рамках будут построены музеи, театры и концертные залы, на которых в будущем будут проходить разнообразные крупные концерты и шоу мира.

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#Туризм#Путешествия#Развлечения#Музеи#Все материалы авторов#Aquarabia#Гигантский аквапарк
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