В пустыне Руб-эль-Хали строят гигантский аквапарк

Posted 22 мая, 11:02
Published 22 мая, 11:02
Modified 9 сентября, 23:29
Updated 9 сентября, 23:29
Помимо традиционных водных аттракционов и горок, в парке планируют построить серфинг-центр. Он станет первым в стране, расположенным вдали от побережья. Бассейн для серфинга будет оснащен технологией Endless Surf, с настраиваемым уровнем волн под любой уровень серфингиста.
Стоит отметить, что экологи ставят под сомнение целесообразность крупного водного проекта в пустыне, однако разработчики уверяют, что серьезно подошли к минимизации экологического воздействия. В проекте предусмотрены системы рециркуляции воды для орошения и охлаждения, а также меры по снижению энергопотребления и сокращению водных отходов, пишет ferra.ru.
Aquarabia планируют достроить уже в 2025 году, и тогда он станет частью комплекса Qiddiya — масштабного развлекательного и туристического мегапроекта, инициированного правительством Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision 2030. Сама стратегия предусматривает переход страны от экономики, основанной на нефти, к диверсифицированной — ориентированной на туризм и развлечения. В целях также прописано, что проект призван создать десятки тысяч новых рабочих мест для саудовцев, стимулируя экономический рост и развитие человеческого капитала.
Qiddiya включает в себя не только аквапарк, но и множество других развлекательных объектов, таких как тематические парки, гоночные трассы, спортивные арены. Также в его рамках будут построены музеи, театры и концертные залы, на которых в будущем будут проходить разнообразные крупные концерты и шоу мира.
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