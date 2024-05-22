В пустыне Руб-эль-Хали строят гигантский аквапарк

Aquarabia планируют достроить уже в 2025 году, и тогда он станет частью комплекса Qiddiya — масштабного развлекательного и туристического мегапроекта, инициированного правительством Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision 2030. Сама стратегия предусматривает переход страны от экономики, основанной на нефти, к диверсифицированной — ориентированной на туризм и развлечения. В целях также прописано, что проект призван создать десятки тысяч новых рабочих мест для саудовцев, стимулируя экономический рост и развитие человеческого капитала.