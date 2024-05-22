Какие 3 отеля являются самыми необычными: о них мало кто знает

Posted 22 мая, 10:29
Published 22 мая, 10:29
Modified 9 сентября, 23:29
Updated 9 сентября, 23:29
Один из самых необычных отелей в мире находится в Танзании — это подводная гостиница. Сразу предупредим, отдых в ней стоит достаточно дорого, однако нет никаких сомнений, что он запомнится очень надолго.
Отель действительно расположен под водой. Номер имеет прозрачные стены, так что, находясь в нем, можно наблюдать за подводным миром и его обитателями. Если же это наскучит, можно переключиться на надводный мир, поскольку часть гостиницы расположена над водой.
От берега до этого необычно отеля придется добираться — он находится на расстоянии в 250 метров.
Этот необычный отель по достоинству оценят любители всего, что связано с историей. Более того, его можно назвать полноценной достопримечательностью — возраст гостиницы насчитывает несколько веков.
Обстановка в отеле в полной мере соответствует его статусу — номера, общественные пространства украшает старинная мебель, уникальный антиквариат. Так что если вы всегда мечтали провести несколько ночей в музее в окружении экспонатов, то этот необычный отель стоит взять на заметку.
В Швеции находится один из самых необычных отелей в мире — это ледяная гостиница, попав в которую можно почувствовать себя в настоящей сказке.
Гостинице уже больше 20 лет, она полностью построена изо льда, который постоянно обновляется. Стоит отметить, что работает необычный отель не круглый год, а, разумеется, только в холодные месяцы. Из снега и льда выполнены в том числе и детали его интерьера. Номера украшают ледяные скульптуры, мебель. Важно учесть, что температура в номерах этого необычного отеля не превышает пяти градусов.
Для отдыха на кроватях в номерах этого необычного отеля используются натуральные шкуры оленей, также гостям рекомендовано спать в специальных мешках и в термобелье. Что касается багажа и личных вещей, то их на время отдыха можно сдать в отапливаемую камеру хранения.
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