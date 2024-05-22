Какие 3 отеля являются самыми необычными: о них мало кто знает

Гостинице уже больше 20 лет, она полностью построена изо льда, который постоянно обновляется. Стоит отметить, что работает необычный отель не круглый год, а, разумеется, только в холодные месяцы. Из снега и льда выполнены в том числе и детали его интерьера. Номера украшают ледяные скульптуры, мебель. Важно учесть, что температура в номерах этого необычного отеля не превышает пяти градусов.