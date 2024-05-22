Должна ли девушка платить за себя на свидании: помогаем разобраться

Кроме того, согласно правилам этикета, платить на свидании должен тот, кто выступил его инициатором — то есть пригласил. Если мужчина сказал фразу «Приглашаю в ресторан», это означает, что он по умолчанию берет на себя все расходы по оплате счета. А вот если мужчина с женщиной просто договорились встретиться, чтобы пообщаться, то счет логично делится пополам. Однако и от этого правила возможны отступления — все зависит от обстоятельств и от того, к какой договоренности смогут прийти участники.