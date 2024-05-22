Должна ли девушка платить за себя на свидании: помогаем разобраться

Posted 22 мая, 07:04
Published 22 мая, 07:04
Modified 9 сентября, 23:29
Updated 9 сентября, 23:29
Очевидно, что ответить однозначно на вопрос, кто платит на свидании, не получится — с учетом особенностей времени, в котором мы живем. Многие женщины высоко ценят свою самостоятельность и любые попытки мужчин взять на себя хотя бы часть расходов воспринимают чуть ли не как оскорбление. В то же время многие мужчины, воспитанные в духе галантности, в свою очередь, считают оскорблением предложение со стороны женщины оплатить счет в кафе на свидании.
Впрочем, есть нюанс — важно учитывать, какой формат имеет свидание. Если это первая встреча, например после переписки в соцсетях, и о романтике пока речи не идет, логично, что мужчина и женщина могут разделить счет. Если же подразумевается романтическое свидание, на которое мужчина с женщиной отправляются уже как пара, то представительнице прекрасного пола стоит позволить своему спутнику оплатить счет — в рамках ухаживания.
Обратившись к правилам этикета, можно узнать, что платить за ужин в ресторане или в кафе в рамках романтического свидания должен все-таки мужчина. При этом если спутница настаивает на том, что она хочет оплатить свою часть заказа, то мужчине полагается ей уступить.
Кроме того, согласно правилам этикета, платить на свидании должен тот, кто выступил его инициатором — то есть пригласил. Если мужчина сказал фразу «Приглашаю в ресторан», это означает, что он по умолчанию берет на себя все расходы по оплате счета. А вот если мужчина с женщиной просто договорились встретиться, чтобы пообщаться, то счет логично делится пополам. Однако и от этого правила возможны отступления — все зависит от обстоятельств и от того, к какой договоренности смогут прийти участники.
Так или иначе, но женщина, которая отправляется на свидание в ресторан или в кафе, должна иметь при себе сумму, достаточную для того, чтобы оплатить счет. Этого правила не помешает придерживаться даже в том случае, если мужчина пригласил на свидание сам, то есть по умолчанию предложил взять на себя расходы.
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