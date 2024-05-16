Тайм-менеджмент для молодой мамы

Не нужно всё время развивать ребёнка. Уже доказано, что самостоятельное познание мира очень важно для малышей, и оно гораздо важнее, чем запоминание всех животных в год и всех цветов в два. Ваш карапуз обязательно даст вам знать, когда вы будете ему нужны. Как раз эти минуты и можно использовать для обучения ребёнка и общения с ним. А остальное время — для домашних дел, работы, отдыха и саморазвития.