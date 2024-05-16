Тайм-менеджмент для молодой мамы

Posted 16 мая, 19:50
Published 16 мая, 19:50
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Да, у современной мамы много бытовых помощников, но это чаще всего стиральная машина и мультиварка, а не живущая рядом бабушка на пенсии, которая всё ещё полна сил.
Планирование дел — ключ к успеху. Планировать лучше на несколько дней или на неделю вперёд. Первоочередные дела делайте сегодня, остальные — завтра и послезавтра. При этом старайтесь не откладывать их надолго, иначе потом будет труднее справиться.
Делайте одно большое дело в день. Например, сегодня мойте полы, завтра вытирайте пыль, послезавтра готовьте сразу на несколько дней. Так гораздо проще не сбиться с толку, не сильно устать и все успеть.
Делегируйте дела, если это возможно, — мужу, бабушке, дедушке.
Когда есть возможность прилечь, пользуйтесь ею, чтобы к вечеру не падать с ног. Например, можно полежать во время долгого кормления грудью или дневного сна ребенка.
Не нужно всё время развивать ребёнка. Уже доказано, что самостоятельное познание мира очень важно для малышей, и оно гораздо важнее, чем запоминание всех животных в год и всех цветов в два. Ваш карапуз обязательно даст вам знать, когда вы будете ему нужны. Как раз эти минуты и можно использовать для обучения ребёнка и общения с ним. А остальное время — для домашних дел, работы, отдыха и саморазвития.
Дела, которые нужно сделать вне дома, старайтесь объединить с прогулкой. Потому что одевать-раздевать малышей и собираться куда-то самой по многу раз на день — это лишние затраты времени.
Ребёнок на грудном вскармливании — экономия сил и времени. Да, поначалу малыш будет есть долго, но в это время вы можете делать что-то ещё. Совместный сон — возможность нормально высыпаться, не вскакивая к кроватке по нескольку раз.
И самое важное: если вы что-то не успели, не занимайтесь самоедством. Это не прибавит ни сил, ни здоровья, ни хорошего настроения. А все это молодой маме нужно вдвойне!
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