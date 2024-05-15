Рост уровня CO2 в атмосфере приближает ледниковый период

Posted 15 мая, 12:00
Published 15 мая, 12:00
Modified 9 сентября, 23:03
Updated 9 сентября, 23:03
Изучая древние газы в антарктическом льду, исследователи обнаружили, что с периода последнего ледникового периода, который закончился примерно 10 тысяч лет назад, уровень углекислого газа в атмосфере Земли неоднократно повышался. Эти скачки совпадали с резкими периодами похолоданий в Северной Атлантике, известными как «события Генриха». По данным ученых, они происходят раз в 7 тысяч лет и влияют на климат всей планеты.
Рост концентрации CO2 на 14 пунктов от миллионной раньше происходил каждые 55 лет, однако сейчас такие скачки занимают не более 6 лет. При этом если раньше значительную часть вредных выбросов поглощал Южный океан, то сейчас ученые не уверены, что он сможет справиться с этой проблемой. Из-за климатического кризиса ожидается, что в следующем столетии западные и южные ветра будут дуть значительно сильнее, пишет lenta.ru.
Для прогнозирования климатических изменений ученые разрабатывают сложные компьютерные модели, которые имитируют поведение климатической системы Земли. Эти модели позволяют оценить, как различные факторы, такие как извержения вулканов, изменения в солнечной активности и антропогенные выбросы, могут повлиять на климат в будущем.
Воздействие на экосистемы. Изменения в климате влияют на миграцию видов, меняются сезоны цветения и размножения. Климат влияет на распределение ареалов обитания и, как следствие, выживаемость многих животных и растений. В конечном итоге его изменение сильно затронет биоразнообразие Земли.
Влияние на человека. Изменение климата воздействует на здоровье человека, сельское хозяйство, водные ресурсы. Увеличиваются риски возникновения пищевого и водного дефицита, распространения болезней и миграции населения из-за уровня моря и экстремальных погодных условий.
Социально-экономические последствия. Экономические затраты, связанные с повреждениями инфраструктуры, потерями урожая и увеличением стоимости страхования, значительно возрастут. Беднейшие страны и уязвимые слои населения оказываются перед лицом наибольших рисков и трудностей из-за климатических изменений.
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