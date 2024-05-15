Рост уровня CO2 в атмосфере приближает ледниковый период

Рост концентрации CO2 на 14 пунктов от миллионной раньше происходил каждые 55 лет, однако сейчас такие скачки занимают не более 6 лет. При этом если раньше значительную часть вредных выбросов поглощал Южный океан, то сейчас ученые не уверены, что он сможет справиться с этой проблемой. Из-за климатического кризиса ожидается, что в следующем столетии западные и южные ветра будут дуть значительно сильнее, пишет lenta.ru.