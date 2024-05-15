Почему не стоит мыть голову каждый день — отвечает трихолог

Что касается волос комбинированного типа, то их обладателем трихолог советует мыть голову не чаще двух или трех раз в неделю. Кроме того, важно учитывать и образ жизни. К примеру, человеку, который активно и часто занимается спортом, необходимо будет часто мыть голову, однако использовать для этого рекомендуется шампуни с натуральными ингредиентами, которые не сушат кожу и не оказывают раздражающего воздействия на нее.