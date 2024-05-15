Почему не стоит мыть голову каждый день — отвечает трихолог

Posted 15 мая, 10:11
Published 15 мая, 10:11
Modified 9 сентября, 23:01
Updated 9 сентября, 23:01
Мыть голову необходимо регулярно — только в этом случае волосы будут смотреться опрятно и аккуратно. Однако слишком частое мытье может навредить волосам. Так, если мыть голову каждый день, волосы могут стать тусклыми и ломкими — такого мнения придерживается трихолог и дерматолог Марина Якубовская.
Универсального графика, в соответствии с которым нужно мыть голову, нет и не может быть. Все зависит от типа волос, считает Марина Якубовская. Так, волосы, склонные к жирности, следует мыть чаще, а сухие — соответственно, реже. Трихолог отмечает также и важность правильного выбора косметики для ухода за волосами. Это гораздо важнее, чем ответ на вопрос, как часто нужно мыть голову.
«Сухие волосы рекомендуется мыть дважды в неделю, не чаще. Для процедур подойдет специальный шампунь, который защитит волосы от потери влаги», — отмечает Марина Якубовская.
Жирные волосы, считает трихолог, можно мыть трижды в неделю, не реже. Мыть голову рекомендуется средством, которое обеспечивает контроль за выделением сала.
Что касается волос комбинированного типа, то их обладателем трихолог советует мыть голову не чаще двух или трех раз в неделю. Кроме того, важно учитывать и образ жизни. К примеру, человеку, который активно и часто занимается спортом, необходимо будет часто мыть голову, однако использовать для этого рекомендуется шампуни с натуральными ингредиентами, которые не сушат кожу и не оказывают раздражающего воздействия на нее.
Как понять, что шампунь подобран неправильно, или узнать, что голову не следует мыть так часто, как вы привыкли это делать? Если состояние волос явно ухудшается, кожа головы начинает чесаться, это верный знак того, что график мытья стоит пересмотреть, а также выбрать другие средства по уходу — шампуни, кондиционеры, бальзамы и маски.
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