В Новом Орлеане на продажу выставили дом ведьм из «Ковена»

Напомним, что третий сезон сериала «Американская история ужасов» под названием «Шабаш» (Coven) вышел на экраны в 2013 году и рассказывает о тайной школе для молодых ведьм в Новом Орлеане. В центре сюжета — борьба за власть между ведьмами и адептами культа вуду, а также внутренние конфликты и соперничество внутри ковена.