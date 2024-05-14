В Новом Орлеане на продажу выставили дом ведьм из «Ковена»

Posted 14 мая, 12:11
Published 14 мая, 12:11
Modified 9 сентября, 23:00
Updated 9 сентября, 23:00
Особняк — великолепный образец архитектуры довоенного Юга. Его заложили еще в 1856 году по приказу хлопкового магната Генри Бакнера. Таким образом он пытался превзойти своего бывшего бизнес-партнера Фредерика Стэнтона.
Площадь дома превышает 800 квадратных метров, он украшен почти 50 колоннами в ионическом и коринфском стилях. В доме широкие веранды, роскошные бальные залы и классические элементы дизайна, которые отражают богатство и статус его первоначальных владельцев.
Ранее особняк служил бизнес-школой, пока в 1980-х годах его не приобрели частные лица. Среди поклонников сериала место известно как «дом юных ведьм», где они обучались темным искусствам. Не стоит путать его с «домом призраков» из первого сезона сериала.
Напомним, что третий сезон сериала «Американская история ужасов» под названием «Шабаш» (Coven) вышел на экраны в 2013 году и рассказывает о тайной школе для молодых ведьм в Новом Орлеане. В центре сюжета — борьба за власть между ведьмами и адептами культа вуду, а также внутренние конфликты и соперничество внутри ковена.
В «Шабаше» ключевые роли исполняют такие актрисы, как Джессика Лэнг (Фиона Гуд), Сара Полсон (Корделия Фокс) и Эмма Робертс (Мэдисон Монтгомери). Фиона — Верховная Ведьма, она стремится сохранить свою молодость и власть, в то время как её дочь Корделия пытается занять место матери как лидер ковена.
Создатели сериала говорят, что используют этот дом не только как фон для сюжетных линий, но и как символ изоляции и скрытности, которые жизненно важны для молодых ведьм, обучающихся контролировать свои силы. Дом можно назвать одним из самых узнаваемых элементов сериала.
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