Простая теория, которая помогла многим стать миллионером «с нуля»

Posted 14 мая, 12:01
Published 14 мая, 12:01
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Писатель Терри Пратчетт оставил после своей жизни много книг о финансовой грамотности, одна из которых имела наибольший успех. Дело в том, что он объяснил принцип богатства и хорошего финансового состояния необычным способом, создав «теорию ботинков».
Основную мысль, которую заложил автор, можно применять к любой сфере жизни, так как принцип универсален и применим везде.
«Причина, по которой люди стали такими богатыми, заключалась в том, что им удавалось тратить меньше денег, — рассказывается в публикации. — Возьмем, к примеру, ботинки. Хорошая пара кожаных ботинок стоит $50, а доступная $10. Однако, последние сгодились бы максимум на 1-2 сезона и в дальнейшем протекали бы.
Все дело в том, что хороших сапог хватает на долгие годы и человек, который может позволить себе купить их, будет ходить с сухими ногами даже через 10 лет. В то время бедняк, который мог позволить себе только дешевые ботинки, потратил бы на сапоги $100 за то же время и все равно ходил бы с мокрыми ногами».
Другими словами, люди, которые могут потратить немного больше сейчас, в конечном итоге тратят меньше в долгосрочной перспективе. Пара ботинок стоимостью 10 000 рублей, которые прослужат 5 лет, по сути обходятся 2 000 рублей в год. При покупке пары ботинок за 2 000 рублей, которые прослужат 6 месяцев, в конечном итоге обойдутся в двое больше в течение пятилетнего периода.
Миллионеры делают деньги при помощи денег, но и обычные люди могут быть намного богаче, если не будут тратить заработанное на дешевые вещи. Чем больше накоплений, тем более высокого качества покупки они могут себе позволить.
В России чаще всего можно встретить фразу «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Эта народная мудрость является показателем разумной бережливости, которая соответствует теории Терри Пратчетт и помогается на первых шагах к благосостоянию.
Если преодолеть самую первую и сложную ступень к финансовому успеху, выбрав разумное потребление и экономию, то остальной путь будет намного легче. Следуя «принципу ботинок», можно создать свой первый капитал и в дальнейшем преумножить его при помощи различных финансовых инструментов, как сделали это большинство миллионеров с нуля.
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