Простая теория, которая помогла многим стать миллионером «с нуля»

Другими словами, люди, которые могут потратить немного больше сейчас, в конечном итоге тратят меньше в долгосрочной перспективе. Пара ботинок стоимостью 10 000 рублей, которые прослужат 5 лет, по сути обходятся 2 000 рублей в год. При покупке пары ботинок за 2 000 рублей, которые прослужат 6 месяцев, в конечном итоге обойдутся в двое больше в течение пятилетнего периода.