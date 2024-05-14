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Posted 14 мая, 12:01

Published 14 мая, 12:01

Modified 9 сентября, 22:59

Updated 9 сентября, 22:59

Людям объяснили, как разбогатеть на «теории ботинков»

Простая теория, которая помогла многим стать миллионером «с нуля»

14 мая 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Людям объяснили, как разбогатеть на «теории ботинков»
Рассказываем, почему нельзя покупать дешевые вещи, как выбраться из бедности и при чем здесь старые ботинки

Писатель Терри Пратчетт оставил после своей жизни много книг о финансовой грамотности, одна из которых имела наибольший успех. Дело в том, что он объяснил принцип богатства и хорошего финансового состояния необычным способом, создав «теорию ботинков».

Основную мысль, которую заложил автор, можно применять к любой сфере жизни, так как принцип универсален и применим везде.

«Причина, по которой люди стали такими богатыми, заключалась в том, что им удавалось тратить меньше денег, — рассказывается в публикации. — Возьмем, к примеру, ботинки. Хорошая пара кожаных ботинок стоит $50, а доступная $10. Однако, последние сгодились бы максимум на 1-2 сезона и в дальнейшем протекали бы.
Все дело в том, что хороших сапог хватает на долгие годы и человек, который может позволить себе купить их, будет ходить с сухими ногами даже через 10 лет. В то время бедняк, который мог позволить себе только дешевые ботинки, потратил бы на сапоги $100 за то же время и все равно ходил бы с мокрыми ногами».
Теория ботинок Терри ПратчеттТеория ботинок Терри Пратчетт
Теория ботинок Терри Пратчетт. Фото: 1MI

Другими словами, люди, которые могут потратить немного больше сейчас, в конечном итоге тратят меньше в долгосрочной перспективе. Пара ботинок стоимостью 10 000 рублей, которые прослужат 5 лет, по сути обходятся 2 000 рублей в год. При покупке пары ботинок за 2 000 рублей, которые прослужат 6 месяцев, в конечном итоге обойдутся в двое больше в течение пятилетнего периода.

Есть очень много областей, в которых этот принцип применим:

  • Покупка продуктов питания и бытовой химии оптом экономит деньги в будущем, но вы должны в состоянии позволить себе такую стоимость.
  • Надежный автомобиль, не требующий регулярного ремонта, будет стоить дороже, чем старая машина. При покупке поддержанного авто скорее всего со временем придется потратить столько же денег, сколько стоила бы новая или более качественная машина.
  • Люди, которые могут позволить себе большой первоначальный взнос по ипотеке, платят более низкие проценты, это экономит деньги как сразу, так и в долгосрочной перспективе.

Миллионеры делают деньги при помощи денег, но и обычные люди могут быть намного богаче, если не будут тратить заработанное на дешевые вещи. Чем больше накоплений, тем более высокого качества покупки они могут себе позволить.

В России говорят — «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».В России говорят — «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
В России говорят — «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».. Фото: 1MI

В России чаще всего можно встретить фразу «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Эта народная мудрость является показателем разумной бережливости, которая соответствует теории Терри Пратчетт и помогается на первых шагах к благосостоянию.

Если преодолеть самую первую и сложную ступень к финансовому успеху, выбрав разумное потребление и экономию, то остальной путь будет намного легче. Следуя «принципу ботинок», можно создать свой первый капитал и в дальнейшем преумножить его при помощи различных финансовых инструментов, как сделали это большинство миллионеров с нуля.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Инвестиции#Накопления
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