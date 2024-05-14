Фитолампа: насколько она эффективна и стоит ли ее приобретать?

Многие горожане используют для своих домашних растений или выращивания рассады для дачи фитолампу, однако далеко не все уверены в ее эффективности и жалеют о недешевом приобретении, считая, что с тем же успехом можно было бы использовать бытовую лампу дневного света. Так ли это на самом деле — читайте в статье.