Фитолампа: насколько она эффективна и стоит ли ее приобретать?

Posted 14 мая, 13:30
Published 14 мая, 13:30
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Многие горожане используют для своих домашних растений или выращивания рассады для дачи фитолампу, однако далеко не все уверены в ее эффективности и жалеют о недешевом приобретении, считая, что с тем же успехом можно было бы использовать бытовую лампу дневного света. Так ли это на самом деле — читайте в статье.
Все растения любят солнечный свет, и зимой домашним цветам приходится нелегко, так как они в это время его недополучают. К тому же многие владельцы садовых участков с приближением дачного сезона начинают выращивать в квартире рассаду, которая весьма требовательна к освещению.
Для того чтобы обеспечить домашние растения необходимым количеством света в условиях скудного освещения, и была изобретена фитолампа — специальный светильник, выдающий свет в определенных цветовых гаммах. Дело в том, что на разных стадиях развития рассаде необходим свет разных спектров, а обычная лампа не в состоянии обеспечить нужное освещение.
К плюсам фитолампы относят незначительное потребление электроэнергии по сравнению с обычными лампами, длительный срок службы, отсутствие в большинстве случаев сильного нагрева, благодаря чему исключается вероятность нанести рассаде ожоги, наличие регулировки интенсивности освещения, простоту в обслуживании и возможность использования в помещениях с повышенной влажностью.
В числе минусов же пользователи отмечают высокую стоимость прибора — в среднем одно такое устройство может стоить в диапазоне 1200-5000 рублей, а для большого количества растений, например рассады, их может потребоваться несколько. Кроме того, некоторые фитолампы могут неприятно мерцать и сильно нагреваться, или выдавать неправильные цветовые спектры, не подходящие растениям.
А еще находиться рядом с постоянно работающей фитолампой вредно, так как освещение, полезное для рассады, не лучшим образом сказывается на человеческом зрении. Поэтому специалисты рекомендуют не использовать фитолампу в помещениях, где вы проводите много времени.
Предполагается, что фитолампа помогает рассаде выжить в условиях нехватки солнечного света, но, по мнению экспертов, вовсе необязательно покупать такие дорогие специальные светильники, и вполне будет достаточно обычной люминесцентной лампы.
Как рассказала журналистам «Вечерней Москвы» агроном Октябрина Ганичкина, стандартная лампа не нагревает рассаду и при этом дает растениям возможность нормально развиваться. Эксперт также на собственном примере объяснила, как правильно пользоваться светильником.
«У меня люминесцентная лампа, она стоит горизонтально. Как только появляются всходы, я ставлю рассаду, от рассады лампа должна быть на расстоянии пяти сантиметров. Рассада растет все выше, лампу также нужно все время поднимать. Пока рассада не вырастет, рассада должна быть от макушки растения на расстоянии пяти сантиметров. Лампу только днем включают, обычно на 10–12 часов. Ночью все спят — и растения тоже спят», — отметила Ганичкина.
Агроном уточнила, что включать лампу необходимо, как только появляются всходы, а со второй половины марта необходимость в дополнительном освещении для рассады и вовсе отпадает.
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