За 100 таких цветков на участке можно сесть в тюрьму

Posted 12 марта, 17:40
Published 12 марта, 17:40
Modified 9 сентября, 20:01
Updated 9 сентября, 20:01
Если вы являетесь счастливым обладателем дачного участка, вам следует внимательно изучить всю растительность на нем на предмет обнаружения одного из самых распространенных растений — ипомеи трехцветной. Буквально на днях этот красивый цветок попал в «черный список», и за его выращивание может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.
Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) — растение, которое нередко используют в декоративных целях для украшения изгородей, фасадов домов и клумб, так как оно обладает вьющимися стеблями, крупными фигурными листьями и красивыми яркими цветами в форме колокольчика.
Ипомея совершенно неприхотлива и может размножаться как сорняк, без участия человека. Шесть лет назад ввоз семян цветка одобрили специалисты Россельхознадзора, а сегодня за выращивание ипомеи может наступить уголовная ответственность.
В Госдуме сообщили о том, что ипомея трехцветная внесена в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, так как в семенах этого цветка присутствует эргин (LSA) — производное лизергиновой кислоты, эрголиновый алкалоид, оборот которого запрещен законом. Соответствующий документ подписан председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Депутат ГД Сергей Гаврилов разъяснил, что если в пределах одного садового участка обнаружится свыше сотни таких растений, его владелец может быть привлечен к уголовной ответственности.
«Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной также рассматривается как уголовное преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет», — уточнил парламентарий.
Кроме того, уголовная ответственность для владельцев участков, на которых будут обнаружены цветы ипомеи трехцветной, может наступить при отказе принять меры по искоренению на своей территории дикорастущих растений из числа наркосодержащих.
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