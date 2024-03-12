За 100 таких цветков на участке можно сесть в тюрьму

Еще одно растение, которое нередко встречается на дачных участках в виде сорняка или как декоративный цветок, попало в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Что это за цветок и при каких обстоятельствах он может привести владельца загородного дома на скамью подсудимы