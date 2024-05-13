Выпечка с бесконечным запасом свежести — одна из причин рака

Posted 13 мая, 13:30
Published 13 мая, 13:30
Modified 9 сентября, 22:58
Updated 9 сентября, 22:58
Ученые выявили связь между потреблением таких продуктов и возрастанием риска различных видов рака, затрагивающих желудочно-кишечный тракт, и агрессивных его форм, влияющих и на функции поджелудочной железы и печени, пишет rg.ru
По словам экспертов, проблема этих продуктов заключается в их низкой питательной ценности и высоком содержании сахара, соли, а также пищевых добавок, улучшающих вкус и внешний вид. Рекомендуется ограничить потребление фастфуда, газированных напитков, нечерствеющей выпечки, которую можно хранить месяцами, и маргарина.
Ранее исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения показали, что включение в рацион необработанных продуктов может снизить вред от ультраобработанных продуктов, но полной детоксикации организма можно добиться, только исключив эти продукты из своего рациона навсегда.
Кроме того, специалисты подчеркивают, что высокий уровень холестерина является одной из причин преждевременного старения. Кардиолог Константин Иванов также подчеркнул, что основной вред сосудам наносит избыток сахара, а не умеренное потребление жирных молочных продуктов.
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