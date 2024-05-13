Названы эффективные способы исправить кредитную историю

После этого потребуется время для обновления соответствующих данных в бюро кредитных историй (БКИ) и системах банка (обычно это занимает до 30 дней). Открытые кредитные карты учитываются при расчете процента дохода для уплаты задолженности, даже если вы не используете их или забыли о их существовании.