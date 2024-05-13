Названы эффективные способы исправить кредитную историю

Posted 13 мая, 12:58
Published 13 мая, 12:58
Modified 9 сентября, 19:30
Updated 9 сентября, 19:30
ЦБ вынужденно пошел на меры и повысил надбавки к рисковым коэффициентам ипотечных кредитов. Такое решение, как пояснили в банке, необходимо для того, чтобы снизить задолженность населения.
Специалист по недвижимости Елена Ксенофонтова рассказала какие три шага нужно предпринять, чтобы получить ипотеку при высокой долговой нагрузке.
Это означает, что вы будете брать кредит вместе. При расчете процентной доли дохода для уплаты задолженности будет учитываться и ваш заработок, и заработок созаемщика, что позволит увеличить общую сумму ежемесячного дохода.
Совместные заемщики могут быть не только вашим супругом или родственником, но и другими людьми, такими как друзья, коллеги или знакомые. Важно отметить, что созаемщик не обязательно будет являться собственником доли в приобретаемой недвижимости.
После этого потребуется время для обновления соответствующих данных в бюро кредитных историй (БКИ) и системах банка (обычно это занимает до 30 дней). Открытые кредитные карты учитываются при расчете процента дохода для уплаты задолженности, даже если вы не используете их или забыли о их существовании.
Из-за этого долговая нагрузка может увеличиться, поэтому рекомендуется закрыть такие банковские продукты.
Вы можете внести больший первоначальный взнос или выбрать программу с более низкой процентной ставкой, например, «Господдержку». Это позволит вам уменьшить финансовое напряжение и облегчить расчеты по кредиту.
Снижение долговой нагрузки является взаимным интересом как для банка, так и для заемщика. В этом случае банк получает гарантию своевременных платежей по кредиту, а заемщик избегает ситуации, когда слишком большие финансовые обязательства приводят к нехватке средств.
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