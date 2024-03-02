Осталось совсем мало времени чтобы купить квартиру по старым ценам

По словам аналитика Германа Ткаченко, у жителей России есть небольшой промежуток времени, чтобы приобрести квартиры по доступным ценам. Продление программ с льготными условиями, выплаты многодетным семьям и действие программы материнского капитала будут стимулировать граждан активно покупать новое жилье. Увеличение спроса приведет к повышению цен на недвижимость. Кроме того, снижение ключевой ставки также окажет дополнительное воздействие на рынок жилой недвижимости.