Осталось совсем мало времени чтобы купить квартиру по старым ценам

Posted 2 марта, 12:08
Published 2 марта, 12:08
Modified 9 сентября, 19:30
Updated 9 сентября, 19:30
Эксперты считают, что в ближайшем будущем ожидается значительный рост цен на недвижимость. Повышение цен обычно связано с сезонным спросом на жилье после естественного зимнего спада. Однако, есть более очевидные факторы.
Так, стимулом могут послужить Послание Президента России, который обещал продлить «Семейную ипотеку» до 2023 года, оставив ключевую ставку на том же уровне — 6%.
К тому же, для участников СВО будет разрабатываться новая программа льготного кредитования под 2%. Сюда же можно отнести предполагаемое снижение ключевой ставки Центробанком РФ, которая на данный момент имеет показательные значения — 16%.
По словам аналитика Германа Ткаченко, у жителей России есть небольшой промежуток времени, чтобы приобрести квартиры по доступным ценам. Продление программ с льготными условиями, выплаты многодетным семьям и действие программы материнского капитала будут стимулировать граждан активно покупать новое жилье. Увеличение спроса приведет к повышению цен на недвижимость. Кроме того, снижение ключевой ставки также окажет дополнительное воздействие на рынок жилой недвижимости.
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