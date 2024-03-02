Итоги Послания Президента: про поддержку семей с детьми и ипотеку

Хорошей поддержкой для многодетных семей станет двойное увеличение налогового вычета. Для первого и второго ребенка он будет составлять 2800 рублей, на третьего и последующих детей — 6000 рублей. При этом максимально возможная сумма, с которой можно делать «детский» вычет тоже увеличивается — с 350 до 450 тыс. руб.