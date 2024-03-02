Итоги Послания Президента: про поддержку семей с детьми и ипотеку

Posted 2 марта, 13:21
Published 2 марта, 13:21
Modified 9 сентября, 19:30
Updated 9 сентября, 19:30
29 февраля состоялось очередное ежегодное Послание Президента России Федеральному Собранию. Глава государства объявил о планах, которые будут реализовываться в ближайшие 6 лет вплоть до 2030 года.
Как рассказал Владимир Владимирович, приоритетным направлением будет поддержка семей с детьми и доступность ипотечных программ для каждого россиянина.
«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — Владимир Владимирович Путин.
Президент выразил озабоченность низкими доходами населения, в особенности многодетных семей. Он рассказал, что данная категория будет всячески поддерживаться государством на всех уровнях жизни.
Так, ранее в 2023 году было введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Социальный контракт стал более упрощенным, а подать на него заявку можно на портале Госуслуги.
Президент озвучил о запуске спецпроекта под названием «Семья», который будет работать как на федеральном, так и региональном уровнях. В 2025 году местные власти получат дополнительное финансирование для поддержки российских семей.
Президент предложил продлить программу «Семейной ипотеки» до 2030 года, а для родителей детей до 6 лет оставить базовую ставку 6%.
Поступило предложение продлить выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.
Хорошей поддержкой для многодетных семей станет двойное увеличение налогового вычета. Для первого и второго ребенка он будет составлять 2800 рублей, на третьего и последующих детей — 6000 рублей. При этом максимально возможная сумма, с которой можно делать «детский» вычет тоже увеличивается — с 350 до 450 тыс. руб.
Действующая программа поддержки семей с детьми, именуемая материнским капиталом и действующая до 2026 года, Президент предложил продлить до 2030 года. Размер маткапитала будет также ежегодно индексироваться.
В ближайшие 6 лет планируется направить более триллиона рублей на модернизацию и строительство медицинских учреждений — перинатальных центров, женских консультаций, больниц и поликлиник.
С целью популяризации здоровья и спорта было предложено строить спортивные площадки за счет средств федерального бюджета. До 2030 года на эти цели будет направлено около 65 миллиардов рублей.
Более 400 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию и капитальный ремонт школ и детских садов, которые были построены еще в советские времена. Более того, Президент отметил большое количество школьников. которые учатся в во вторую и тертью смену.
Для решения этого вопроса со средств федерального бюджета будут строиться новые образовательные учреждения. Планируется, что в городах с наиболее острой проблемой будет построено 150 школ.
Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал предложения Президента России «экономическим чудом», так как если все инициативы будут приняты, это определить будущее страны на первую половину 21 века. Как отметил политолог, необходимо подождать до мая, в котором ожидается принятие указов по предложениям Владимира Путина.
В свою очередь, председатель попечительского совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что в Послании были затронуты все актуальные проблемы и охвачено большинство ключевой аудитории.
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