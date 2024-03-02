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Posted 2 марта, 13:21

Published 2 марта, 13:21

Modified 9 сентября, 19:30

Updated 9 сентября, 19:30

Итоги Послания Президента: про поддержку семей с детьми и ипотеку

2 марта 2024, 13:21
Как государство будет поддерживать семьи с детьми и какие изменения ждут ипотечные программы после Послания Президента — читайте в NEWIA.RU.

29 февраля состоялось очередное ежегодное Послание Президента России Федеральному Собранию. Глава государства объявил о планах, которые будут реализовываться в ближайшие 6 лет вплоть до 2030 года.

Как рассказал Владимир Владимирович, приоритетным направлением будет поддержка семей с детьми и доступность ипотечных программ для каждого россиянина.

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — Владимир Владимирович Путин.

Снижение бедности среди многодетных семей

Президент выразил озабоченность низкими доходами населения, в особенности многодетных семей. Он рассказал, что данная категория будет всячески поддерживаться государством на всех уровнях жизни.

Так, ранее в 2023 году было введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Социальный контракт стал более упрощенным, а подать на него заявку можно на портале Госуслуги.

Снижение бедности среди многодетных семейСнижение бедности среди многодетных семей
Снижение бедности среди многодетных семей. Фото: Изображение Midjourney

Национальный проект «Семья»

Президент озвучил о запуске спецпроекта под названием «Семья», который будет работать как на федеральном, так и региональном уровнях. В 2025 году местные власти получат дополнительное финансирование для поддержки российских семей.

Семейная ипотека

Президент предложил продлить программу «Семейной ипотеки» до 2030 года, а для родителей детей до 6 лет оставить базовую ставку 6%.

Выплата 450 тыс. руб. многодетным семьям

Поступило предложение продлить выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.

Выплата 450 тыс. руб. многодетным семьямВыплата 450 тыс. руб. многодетным семьям
Выплата 450 тыс. руб. многодетным семьям. Фото: Изображение Midjourney

Налоговый вычет на детей

Хорошей поддержкой для многодетных семей станет двойное увеличение налогового вычета. Для первого и второго ребенка он будет составлять 2800 рублей, на третьего и последующих детей — 6000 рублей. При этом максимально возможная сумма, с которой можно делать «детский» вычет тоже увеличивается — с 350 до 450 тыс. руб.

Материнский капитал

Действующая программа поддержки семей с детьми, именуемая материнским капиталом и действующая до 2026 года, Президент предложил продлить до 2030 года. Размер маткапитала будет также ежегодно индексироваться.

Детские больницы и поликлиники

В ближайшие 6 лет планируется направить более триллиона рублей на модернизацию и строительство медицинских учреждений — перинатальных центров, женских консультаций, больниц и поликлиник.

Детские больницы и поликлиникиДетские больницы и поликлиники
Детские больницы и поликлиники. Фото: 1MI

Спорт

С целью популяризации здоровья и спорта было предложено строить спортивные площадки за счет средств федерального бюджета. До 2030 года на эти цели будет направлено около 65 миллиардов рублей.

Образование

Более 400 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию и капитальный ремонт школ и детских садов, которые были построены еще в советские времена. Более того, Президент отметил большое количество школьников. которые учатся в во вторую и тертью смену.

Для решения этого вопроса со средств федерального бюджета будут строиться новые образовательные учреждения. Планируется, что в городах с наиболее острой проблемой будет построено 150 школ.

Мнение экспертов о Послании Президента России Федеральному Собранию в 2024 году

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал предложения Президента России «экономическим чудом», так как если все инициативы будут приняты, это определить будущее страны на первую половину 21 века. Как отметил политолог, необходимо подождать до мая, в котором ожидается принятие указов по предложениям Владимира Путина.

В свою очередь, председатель попечительского совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что в Послании были затронуты все актуальные проблемы и охвачено большинство ключевой аудитории.

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