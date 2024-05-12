В каких банках самая выгодная ипотека

Как известно, в конце 2023 года шесть кредитных организаций (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк») недополучили субсидированные деньги для возмещения разницы между ставкой рыночной ипотеки и ставкой госпрограммы, в связи с чем решили за счет застройщиков возместить свои убытки. Последние, в свою очередь, включили новые расходы в стоимость жилья, подняв цены на квартиры.