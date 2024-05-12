В каких банках самая выгодная ипотека

Posted 12 мая, 12:08
Published 12 мая, 12:08
Modified 9 сентября, 19:32
Updated 9 сентября, 19:32
Аналитические сведения ДОМ.рф показали, как на самом деле повлияло решение некоторых банков ввести комиссию для застройщиков.
Как известно, в конце 2023 года шесть кредитных организаций (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк») недополучили субсидированные деньги для возмещения разницы между ставкой рыночной ипотеки и ставкой госпрограммы, в связи с чем решили за счет застройщиков возместить свои убытки. Последние, в свою очередь, включили новые расходы в стоимость жилья, подняв цены на квартиры.
ФАС обратил внимание на многочисленные жалобы покупателей недвижимости и застройщиков, отправив в январе 2024 года запросы в банки о причина такого решения.
Однако, рынок недвижимости сам среагировал на эти изменения и застройщики стали направлять своих покупателей в другие организации, которые не вводили для них комиссии. В январе банки вышли на прямую конкуренцию за ипотечного заемщика.
Так, в январе 2024 года Сбербанк остался в лидирующих позициях ТОП-20, но сократил свою долю до 55% (-4 п. п. м/м). Аналогичная ситуация произошла в ВТБ — до 17% (-1 п. п.) и Альфа-Банке — до 6% (-1 п. п.)
Банки, которые не вводили комиссию — увеличили свою долю на рынке.
В составе топ-10 банков по выдаче ипотеки с господдержкой некоторые банки дали старт:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14