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Posted 12 мая, 12:08

Published 12 мая, 12:08

Modified 9 сентября, 19:32

Updated 9 сентября, 19:32

Именно в эти банки идут заемщики чтобы выгодно купить жилье

В каких банках самая выгодная ипотека

12 мая 2024, 12:08
Фото: 1MI
Именно в эти банки идут заемщики чтобы выгодно купить жилье
Аналитики назвали банки, где россияне могут взять самую «дешевую» ипотеку по госпрограммам.

Российские банки, которые не вводили комиссии для застройщиков, значительно улучшили свои позиции и выбились в ТОП-20.

Аналитические сведения ДОМ.рф показали, как на самом деле повлияло решение некоторых банков ввести комиссию для застройщиков.

Как известно, в конце 2023 года шесть кредитных организаций (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк») недополучили субсидированные деньги для возмещения разницы между ставкой рыночной ипотеки и ставкой госпрограммы, в связи с чем решили за счет застройщиков возместить свои убытки. Последние, в свою очередь, включили новые расходы в стоимость жилья, подняв цены на квартиры.

Застройщики подняли цены на новостройки в 2024 годуЗастройщики подняли цены на новостройки в 2024 году
Застройщики подняли цены на новостройки в 2024 году. Фото: 1MI


ФАС обратил внимание на многочисленные жалобы покупателей недвижимости и застройщиков, отправив в январе 2024 года запросы в банки о причина такого решения.

Однако, рынок недвижимости сам среагировал на эти изменения и застройщики стали направлять своих покупателей в другие организации, которые не вводили для них комиссии. В январе банки вышли на прямую конкуренцию за ипотечного заемщика.

Так, в январе 2024 года Сбербанк остался в лидирующих позициях ТОП-20, но сократил свою долю до 55% (-4 п. п. м/м). Аналогичная ситуация произошла в ВТБ — до 17% (-1 п. п.) и Альфа-Банке — до 6% (-1 п. п.)

Банки, которые не вводили комиссию — увеличили свою долю на рынке.

В составе топ-10 банков по выдаче ипотеки с господдержкой некоторые банки дали старт:

  • Банк ДОМ.РФ 3 место (+1 позиция за месяц),
  • Совкомбанк 5 место (+3 позиции)
  • Промсвязьбанк 6 место (+1 позиция)
  • Абсолют Банк 9 место (+1 позиция)
  • АК Барс вошел в состав десяти крупнейших банков и занял седьмое место в рэнкинге (+5 позиций).
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