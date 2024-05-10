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Posted 10 мая, 13:11

Published 10 мая, 13:11

Modified 9 сентября, 19:30

Updated 9 сентября, 19:30

Какие ограничения ввел ЦБ для заемщиков с 1 марта и что теперь будет должна делать управляющая компания

Жителям России станет сложнее получить ипотеку из-за новых ограничений

10 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI
Какие ограничения ввел ЦБ для заемщиков с 1 марта и что теперь будет должна делать управляющая компания
Какие ограничения ввел ЦБ для заемщиков с 1 марта и что должна делать управляющая компания — в материале NEWIA.ru

Центробанк ужесточил условия по ипотеке

С 1 марта Банк России повысил надбавки к рисковым коэффициентам ипотечных кредитов. Такое решение, как пояснили в банке, необходимо для того, чтобы снизить задолженность населения.

К тому же, Центробанк озабочен тем, из от куда берется первоначальный взнос, который в реальности должен вносится из личных накоплений. Вместо этого люди кредит, тем самым увеличивая долговую нагрузку.

Тем, у кого первоначальный взнос будет невелик, будет трудно получить одобрение на ипотеку. Банки будут проводить более тщательную проверку финансовых показателей заемщиков, включая историю займов и кредитных карт, задержки с оплатой, запросы на получение кредита и другие финансовые обязательства, например, алименты.

Люди с долгами будут подвержены тщательному анализу со стороны банка. Будут учитываться все статьи расходов и доходов, материальное положение, наличие в собственности недвижимости или авто, штрафов, взысканий, а также иждивенцев, которых нужно содержать.

Если же ситуация стабилизируется и банки вернутся к более предсказуемым стандартам выдачи ипотечных кредитов, то доплаты смогут быть уменьшены, добавил регулятор.

Управляющая компания должна отчитываться за смету

С марта 2024 года начал действовать стандарт для УК, которые должны будут разъяснять собственникам квартир расходы на ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Теперь смета будет разрабатываться не по стандартному плану, а индивидуально для каждого дома и только после выявленных недостатков.

Управляющие компании обязаны будут объяснить на собрании жильцов, какие работы будут проводиться и из чего складывается оплата услуг. К тому же, финансовые затраты должны соответствовать возможностям жильцов и быть равномерно распределены в течение года.

Необходимо напомнить, что собственники могут не соглашаться с предложениями УК по обслуживанию и ремонту дома и вносить встречные предложения.

Управляющая компания должна отчитываться за сметуУправляющая компания должна отчитываться за смету
Управляющая компания должна отчитываться за смету. Фото: 1MI
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