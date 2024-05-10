Жителям России станет сложнее получить ипотеку из-за новых ограничений

Posted 10 мая, 13:11
Published 10 мая, 13:11
Modified 9 сентября, 19:30
Updated 9 сентября, 19:30
С 1 марта Банк России повысил надбавки к рисковым коэффициентам ипотечных кредитов. Такое решение, как пояснили в банке, необходимо для того, чтобы снизить задолженность населения.
К тому же, Центробанк озабочен тем, из от куда берется первоначальный взнос, который в реальности должен вносится из личных накоплений. Вместо этого люди кредит, тем самым увеличивая долговую нагрузку.
Тем, у кого первоначальный взнос будет невелик, будет трудно получить одобрение на ипотеку. Банки будут проводить более тщательную проверку финансовых показателей заемщиков, включая историю займов и кредитных карт, задержки с оплатой, запросы на получение кредита и другие финансовые обязательства, например, алименты.
Люди с долгами будут подвержены тщательному анализу со стороны банка. Будут учитываться все статьи расходов и доходов, материальное положение, наличие в собственности недвижимости или авто, штрафов, взысканий, а также иждивенцев, которых нужно содержать.
Если же ситуация стабилизируется и банки вернутся к более предсказуемым стандартам выдачи ипотечных кредитов, то доплаты смогут быть уменьшены, добавил регулятор.
С марта 2024 года начал действовать стандарт для УК, которые должны будут разъяснять собственникам квартир расходы на ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Теперь смета будет разрабатываться не по стандартному плану, а индивидуально для каждого дома и только после выявленных недостатков.
Управляющие компании обязаны будут объяснить на собрании жильцов, какие работы будут проводиться и из чего складывается оплата услуг. К тому же, финансовые затраты должны соответствовать возможностям жильцов и быть равномерно распределены в течение года.
Необходимо напомнить, что собственники могут не соглашаться с предложениями УК по обслуживанию и ремонту дома и вносить встречные предложения.
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