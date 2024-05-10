Самые упрямые владельцы недвижимости всех времен

Posted 10 мая, 14:24
Published 10 мая, 14:24
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
Это красивое здание включало в себя пять элегантных таунхаусов, построенных на Вест-Энд-авеню в 1893 году и напоминало величественный особняк золотого века. Часть дома принадлежала семье Кук, которая переехала сюда в конце 1890-х годов.
Множество застройщиков нагрянули в этот район и убедили большую часть жителей продать квартиры, но только не вдова Кук, которая отказалась сдвинуться с места.
В конце концов, здание было частично снесено, чтобы освободить место для двух высоких многоквартирных домов.
В 2006 году восьмидесятилетняя жительница Сиэтла Эдит Мейсфилд получила статус народной героини, когда отклонила предложение застройщиков за один миллион долларов продать свой шикарный дом в ныне модном районе Баллард, который быстро застраивался.
«Меня не волнуют деньги, — сказала она The Seattle Times. — Мне 84 года. Я здесь совершенно счастлива. И я не хочу переезжатьпереезжать».
Власть имущие в конце концов отказались от попыток убедить пожилую леди продать недвижимость и построили высотки вокруг ее скромного дома.
В 2000-е годы в Китае активизировались массовые протесты против строительства новой недвижимости. Старые дома, с которыми жители отказались расстаться, получили название «гвоздодеры», потому что они мешали планам застройщиков.
Дом Ву Пин (на фото) и ее мужа Ян Ву в Чунцине — один из самых известных. В 2004 году к Ву обратились застройщики, которые хотели снести их недвижимость для строительства торгового центра. Но компенсация была настолько смехотворным предложением, что пара отказалась переезжать даже после того, как их соседи были выкуплены.
Их дом стоял на возвышенности посреди строительной площадки. Когда застройщики отключили электричество, воду и выкопали грунт, Ян построил 10-метровую лестницу и повесил китайский флаг на его крыше.
В марте 2007 года было вынесено постановление суда о выселении этой семьи, что стало поводом для скандала в СМИ. Однако пара проигнорировала суд и стояла на своем. Благодаря их упрямству, супруги получили новую квартиру того же размера и наконец поставили точку в своей трехлетней борьбе.
В 2005 году юрист Рэндал Акер купил дом в центре Портленда, который одновременно служил ему адвокатской конторой. Однако через год собственность Акера оказалась перед бульдозером.
Компания TriMet скупало всю близлежащую недвижимость, чтобы освободить место для размещения новых построек и попросило Акера продать свою. Владелец не был согласен, тем более за такие маленькие деньги. Власти в ответ пригрозили правом государства забирать частную собственность без согласия владельца.
Однако, на то Акер и юрист, что смог отстоять своё право. Пятая поправка к Конституции США требует предоставления «справедливой компенсации» владельцу недвижимости, когда частная собственность переходит к федеральному правительству. К счастью, знание этого закона пришло на помощь и TriMet отступила в 2008 году.
Новое здание пришлось возводить вокруг небольшого домика юриста. Последний, в свою очередь, отпраздновал победу в суде, купив 400 гелиевых шариков, которые привязал к дымоходу дома в знак уважения к фильму «Вверх». По состоянию на 2024 год здание по-прежнему остается офисом Acker + Associates P.C.
Когда правительство впервые обратилось к владельцу дома Ло Баоген в 2008 году с просьбой продать здание для строительства шоссе, фермер отказал. Предложение в 220 000 юаней, а после 260 000 юаней было отклонено, а упрямый владелец недвижимости остался на месте. Дело в том, что Ло и его жена боролись с властями за достойную выплату и эта битва длилась четыре года.
Устав от своей тяжелой борьбы, Ло, наконец, согласился на продажу недвижимости, а его дом был окончательно снесен в 2012 году.
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