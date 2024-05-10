Самые упрямые владельцы недвижимости всех времен

Когда правительство впервые обратилось к владельцу дома Ло Баоген в 2008 году с просьбой продать здание для строительства шоссе, фермер отказал. Предложение в 220 000 юаней, а после 260 000 юаней было отклонено, а упрямый владелец недвижимости остался на месте. Дело в том, что Ло и его жена боролись с властями за достойную выплату и эта битва длилась четыре года.