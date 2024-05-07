Новые «Воронины»: Николая Петровича похоронили, Машу сыграет другая актриса

Posted 7 мая, 18:04
Published 7 мая, 18:04
Modified 9 сентября, 22:47
Updated 9 сентября, 22:47
Как сообщает kp.ru, уже в первой серии продолжения зрителей ждет печальное событие. Главу семейства Ворониных — Николая Петровича — похоронят. Актера Бориса Клюева, который ранее играл харизматичного Николая Петровича, не стало в 2020 году.
Создатели ситкома искали замену Клюеву, но подобрать артиста, который смог бы сыграть любимого персонажа поклонников «Ворониных», не сумели. Поэтому одного из главных героев решено было убрать из дальнейшего повествования.
На роли подросших Филиппа и Кирилла утвердили близнецов, которые играли в последних сезонах.
Стоит отметить, что после перезапуска сериал получил название «Костя — Вера».
Актрисе Марии Ильюхиной, игравшей старшую дочь Константина и Веры Ворониных — Машу в течение 10 лет, не дали возможности сниматься в спин-оффе. Как утверждает 20-летняя артистка, она согласилась бы сняться в продолжении, однако ее кандидатуру не только не рассматривали, но и утаили от нее информацию о начале съемочного процесса.
Девушка громко заявила о переполняющем ее возмущении у себя на странице в соцсетях, обвинив всех, кто причастен к съемкам в новом сериале, в подлости и предательстве. Она рассказала, что увидела в Сети объявление о поиске новой актрисы для исполнения роли Маши Ворониной со своей фотографией. Ильюхина не может простить людей, с которыми она совместно работала над проектом, из-за совершенного за ее спиной подлого поступка.
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