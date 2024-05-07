Новые «Воронины»: Николая Петровича похоронили, Машу сыграет другая актриса

Девушка громко заявила о переполняющем ее возмущении у себя на странице в соцсетях, обвинив всех, кто причастен к съемкам в новом сериале, в подлости и предательстве. Она рассказала, что увидела в Сети объявление о поиске новой актрисы для исполнения роли Маши Ворониной со своей фотографией. Ильюхина не может простить людей, с которыми она совместно работала над проектом, из-за совершенного за ее спиной подлого поступка.