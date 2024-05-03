Netflix запустит сериал про Айртона Сенну: от страсти к победам до вечной легенды

Сенна был известен не только своими успехами на трассе, но и своим глубоким вниманием к деталям и технике. Он всегда стремился к совершенству в каждом аспекте своего гоночного автомобиля и в своем собственном мастерстве вождения. Техники команды вспоминают Сенну как одного из самых обаятельных и профессиональных людей в своей области. Его способность чувствовать машину и принимать быстрые решения на трассе были непревзойденными. При этом ему были не чужды большие человеческие порывы — в одной из гонок он остановил свой болид, чтобы помочь другому гонщику, попавшему в аварию, выбраться с трассы невредимым.