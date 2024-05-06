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Posted 6 мая, 10:47

Published 6 мая, 10:47

Modified 9 сентября, 22:40

Updated 9 сентября, 22:40

Знаменитости, которые выглядят по-другому без макияжа (10 фото)

6 мая 2024, 10:47
Некоторые звезды в обычной жизни выглядят иначе, чем на экране.

Наоми Уоттс

В 2001 году американский режиссер-авангардист Дэвид Линч пригласил молодую актрису по имени Наоми Уоттс на главную роль в шедевре причудливого психологического триллера «Малхолланд Драйв». С тех пор она стала одной из любимых актрис Голливуда, снявшись в таких картинах, как «21 грамм», «Кольцо» и «Кинг-Конг».

Шарлиз Терон

Несмотря на усилия некоторых трудолюбивых папарацци, южноафриканская актриса Шарлиз Терон выглядит великолепно с макияжем и без. Сейчас, когда ей далеко за 40, она одна из самых красивых мам в нашем списке.

Мадонна

Американской певице Мадонне за шестьдесят. «Королева поп-музыки» по-прежнему считается женским символом, несмотря на то, что по возрасту годится кому-то в бабушки.

Майли Сайрус

Известная своими противоречивыми фотографиями и заявлениями Майли Сайрус выглядит великолепно с макияжем и без. Она остается подтянутой и здоровой, ведёт веганский образ жизни и остается занятой певицей, актрисой и активисткой.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес уже за 50. Секрет её красоты в том, чтобы спать по восемь часов в сутки, избегать солнца и умывать лицо. Конечно, состояние в 400 миллионов долларов также помогает оставаться в форме.

Кейт Аптон

Супермодели не просто так называются «супер», и если вы ожидали, что полностью натуральная фотография Кейт Аптон будет выглядеть потрясающе, то вы правы! Кейт привыкла привлекать к себе все внимание как на показе мод, так и на съемочной площадке.

Ким Кардашьян

Возможно, самая известная в мире знаменитость женского пола, звезда реалити-шоу и социальных сетей Ким Кардашьян привыкла определять тенденции и стили общества, помешанного на внешности.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон по-прежнему остается одной из самых красивых светских львиц в мире. Во многом благодаря одержимости заботой о коже, которой занимается с восьми лет. У нее даже есть собственная линия косметики.

Меган Маркл

Меган Маркл попадает в заголовки газет с тех пор, как вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. Вступление в ряды королевской семьи сделало ее одной из самых известных знаменитостей в мире. Конечно, она всегда готова сфотографироваться, так как выглядит сногсшибательно.

Кортни Кокс

Вы можете поверить, что Кортни Кокс уже за пятьдесят? Кажется, что только вчера она снялась в роли Моники Геллер в ситкоме NBC «Друзья», который принес ей награду Гильдии киноактеров.

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