Знаменитости, которые выглядят по-другому без макияжа (10 фото)

Posted 6 мая, 10:47
Published 6 мая, 10:47
Modified 9 сентября, 22:40
Updated 9 сентября, 22:40
В 2001 году американский режиссер-авангардист Дэвид Линч пригласил молодую актрису по имени Наоми Уоттс на главную роль в шедевре причудливого психологического триллера «Малхолланд Драйв». С тех пор она стала одной из любимых актрис Голливуда, снявшись в таких картинах, как «21 грамм», «Кольцо» и «Кинг-Конг».
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Американской певице Мадонне за шестьдесят. «Королева поп-музыки» по-прежнему считается женским символом, несмотря на то, что по возрасту годится кому-то в бабушки.
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