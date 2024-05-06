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Posted 6 мая, 16:23

Published 6 мая, 16:23

Modified 9 сентября, 22:43

Updated 9 сентября, 22:43

Топ самых востребованных профессий на ближайшие 10 лет

Топ самых востребованных профессий на ближайшие 10 лет

6 мая 2024, 16:23
Фото: 1MI
Прогресс науки и технологий в обществе создает новые профессии. Предлагаем топ-10 самых перспективных специальностей на ближайшие 10 лет.

В медицине остается высокий спрос на врачей различных специальностей. Самые востребованные из них — терапевт, хирург, стоматолог. Кроме того, в медучреждениях всегда требуются медсестры, а в аптеках провизоры. Об этом пишет kp.ru.

Инженеры. Эти специалисты требуются во многих отраслях — от биологии до программирования.

Аналитики. Их задача — анализировать большие объемы данных и делать на их основе выводы. Это могут быть финансовые, системные или бизнес-аналитики.

Востребованы будут разработчики, которые создают продукты и технологии — сайты, приложения, игры.

Менеджеры также нужны во многих сферах. Эти специалисты работают с клиентами, распределяют ресурсы, управляют персоналом и решают другие задачи.

Также будут пользоваться спросом работники сельского хозяйства — агрономы, трактористы и другие специалисты отрасли.

Будут необходимы логисты — те, кто занимается организацией пассажирских и грузовых перевозок. Профессия требует аналитического склада ума и организаторских способностей.

Еще одна востребованная ниша — специалисты по интернет-маркетингу. Они занимаются продвижением компаний через информационные ресурсы. Это маркетологи, SEO- и SMM-специалисты, а также копирайтеры и дизайнеры.

Работники образования будут востребованы как в классической форме преподавания, так и в онлайн-образовании.

Помимо этого, будут востребованы работники промышленности — те, кто выполняет различные функции на производстве. Это, например, слесари, сборщики, монтажники, сварщики.

Чтобы освоить эти профессии, нужно получить образование в университете, колледже или пройти специализированные курсы.

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#Общество#Аналитика#Образование#Медицина#Все материалы авторов#Сельское хозяйство#Логистика
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