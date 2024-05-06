Топ самых востребованных профессий на ближайшие 10 лет

Posted 6 мая, 16:23
Published 6 мая, 16:23
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
В медицине остается высокий спрос на врачей различных специальностей. Самые востребованные из них — терапевт, хирург, стоматолог. Кроме того, в медучреждениях всегда требуются медсестры, а в аптеках провизоры. Об этом пишет kp.ru.
Инженеры. Эти специалисты требуются во многих отраслях — от биологии до программирования.
Аналитики. Их задача — анализировать большие объемы данных и делать на их основе выводы. Это могут быть финансовые, системные или бизнес-аналитики.
Востребованы будут разработчики, которые создают продукты и технологии — сайты, приложения, игры.
Менеджеры также нужны во многих сферах. Эти специалисты работают с клиентами, распределяют ресурсы, управляют персоналом и решают другие задачи.
Также будут пользоваться спросом работники сельского хозяйства — агрономы, трактористы и другие специалисты отрасли.
Будут необходимы логисты — те, кто занимается организацией пассажирских и грузовых перевозок. Профессия требует аналитического склада ума и организаторских способностей.
Еще одна востребованная ниша — специалисты по интернет-маркетингу. Они занимаются продвижением компаний через информационные ресурсы. Это маркетологи, SEO- и SMM-специалисты, а также копирайтеры и дизайнеры.
Работники образования будут востребованы как в классической форме преподавания, так и в онлайн-образовании.
Помимо этого, будут востребованы работники промышленности — те, кто выполняет различные функции на производстве. Это, например, слесари, сборщики, монтажники, сварщики.
Чтобы освоить эти профессии, нужно получить образование в университете, колледже или пройти специализированные курсы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14