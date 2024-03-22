Нужно ли современной молодежи читать классическую литературу

Posted 22 марта, 12:40
Published 22 марта, 12:40
Modified 9 сентября, 20:37
Updated 9 сентября, 20:37
Вместо нее мамы и папы современных подростков призывают внедрить более динамичные произведения, которые пришлись бы по душе школьникам.
Справедливости ради надо признать, что в наш век интернета, соцсетей и мультимедиа заставить ребенка читать — задача труднодостижимая. А уж если требовать от подростка чтения заведомо неинтересного контента, то вообще пиши пропало.
Судя по тому, что пишут в родительских школьных чатах, учеников отталкивает сложный язык, полный метафор, архаизмов, длинных предложений. Да и сюжеты русских писателей не радуют современную молодежь: Достоевский им кажется депрессивным, Толстой — нудным, Островский — несовременным. Читать описания помещичьего быта для школьников вообще зеленая тоска.
Прежде всего надо задать себе вопрос — вырастет ли из ребенка разносторонне развитая личность без чтения классики? Очень сомнительно. Именно в классических произведениях заложены так называемые культурные коды, которые необходимы для понимания не только общемировой культуры, но и в целом законов жизни.
Ведь чувства, желания и эмоции человека во все времена остаются одними и теми же. И классическая литература учит разбираться в них благодаря многочисленным образам и психотипам. Она развивает правильное отношение к тем или иным событиям, судьбам, поступкам… Без нее невозможно всестороннее и адекватное познание мира.
Наряду с разговорами о пересмотре программы ведутся и дискуссии о приемах, которые позволили бы детям взглянуть на классическую литературу под другим ракурсом, более привлекательным.
Так, педагогам предлагают создавать аккаунты в соцсетях для классических персонажей (как бы переписывались в наше время Пьер Безухов и Наташа Ростова?), придумывать смешные мемы, проводить аналогии с современностью, смотреть экранизации классических произведений, в том числе в артхаусной интерпретации. Приемов много, главное — суметь заинтересовать школьников, а для этого нужны фантазия и креативный подход.
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