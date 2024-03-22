Нужно ли современной молодежи читать классическую литературу

Ведь чувства, желания и эмоции человека во все времена остаются одними и теми же. И классическая литература учит разбираться в них благодаря многочисленным образам и психотипам. Она развивает правильное отношение к тем или иным событиям, судьбам, поступкам… Без нее невозможно всестороннее и адекватное познание мира.