Выходные недалеко от Москвы: куда съездить с детьми на 1 день, чтобы отдохнуть

Безусловно, Троице-Сергиева лавра является основной достопримечательностью, но для семей с детьми здесь также найдется развлечение. Музей советского детства покажет в какие игрушки играли родители, выросшие в советском союзе. Да и самим взрослым будет приятно вспомнить о том, как они катали железный самосвал или качали куклу Алису. Помимо игрушек здесь есть старые игровые автоматы, в которые даже дадут немного поиграть.