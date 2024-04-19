Выходные недалеко от Москвы: куда съездить с детьми на 1 день, чтобы отдохнуть

Posted 19 апреля, 13:30
Published 19 апреля, 13:30
Modified 9 сентября, 22:04
Updated 9 сентября, 22:04
Короткие поездки дают возможность путешествовать на близкие расстояния, которые могут выдержать маленькие дети. Это выгодно по многим причинам. Во-первых, не нужно брать много багажа, а во-вторых — можно получить много впечатлений при минимуме затрат времени и денег. Расскажем, какие интересные места можно посетить недалеко от Москвы.
Звенигород — небольшой городок на юге столичной области, расположенный на берегу реки Москва.
Здесь стоит посетить Музей русского десерта, где можно узнать как готовят зефир и значение выражения «дойти до ручки». Для всех желающих проводятся экскурсии и мастер-классы, например, по изготовлению баранок или раскрашиванию пряников. После этого можно насладиться чаепитием в атмосферном интерьере и попробовать все приготовленное.
Стоимость входа для взрослых от 400 рублей, для детей — от 200 рублей.
Безусловно, Троице-Сергиева лавра является основной достопримечательностью, но для семей с детьми здесь также найдется развлечение. Музей советского детства покажет в какие игрушки играли родители, выросшие в советском союзе. Да и самим взрослым будет приятно вспомнить о том, как они катали железный самосвал или качали куклу Алису. Помимо игрушек здесь есть старые игровые автоматы, в которые даже дадут немного поиграть.
Экскурсии для взрослых от 350 рублей, для детей — от 250 рублей.
Чуть подальше располагается этнопарк «Кочевник», который содержит на своей территории верблюда, баранов, овец и других животных. Здесь проводятся небольшие концерты, имеется свой кукольный театр, бесплатные мастер-классы по росписи игрушек. На месте можно отдохнуть и поесть в двух этнических кухнях, подающих лагман, плов, манты, шурпа, рагу из оленины и другие блюда.
Если вы поехали в Коломну, то нужно обязательно прогуляться по местным достопримечательностям, а уже потом побывать в музее «Коломенская пастила». В нем можно узнать как готовят вкусный десерт из различных фруктов и ягод, окунуться в атмосферу XIX века и даже объесться пастилой, которую предоставляют в огромном количестве и разнообразии на дегустации.
Взрослый билет — от 650 рублей, детский от 550 рублей в зависимости от программы.
В парке «Воробьи» дети будут в восторге от общения с животными и птицами. Несмотря на птичье название, здесь помимо пернатых можно увидеть рептилии, обезьян, крокодилов, ленивца, а также узнать про тропические растения и рыб. Также можно понаблюдать за осликами, ламой и другими парнокопытными животными.
Стоимость билетов: взрослый — 600 рублей, детский — 200 рублей.
Недалеко в Боровском районе расположился этнографический музей «Этномир» — культурный заповедник всех стран мира, размещенный на 140 га. Здесь огромный парк развлечений, программа который меняется в зависимости от сезона и праздников. Один из лучших вариантов, чтобы познакомить ребенка с национальностями и жизнью разных народов в мини-формате.
Автобусный тур из Москвы — 2800 рублей с 1 человека.
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