Шесть лучших достопримечательностей Турции: история, природа и архитектура

Posted 8 апреля, 11:22
Published 8 апреля, 11:22
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Турция — это кладезь исторических достопримечательностей, бережно охраняемый современным миром. Рассказываем, что нужно посмотреть в стране, чтобы прикоснуться к прошлому древнего государства.
Памуккале, признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, представляет собой захватывающее природное чудо. Каскады воды, стекающей по склону горы, создали замысловатые бассейны, окруженные травертиновыми стенами.
Ослепительно белые террасы, сформированные столетиями отложений кальция из целебных источников, придают ландшафту потусторонний вид. Хотя когда-то разрешалось ходить босиком по соляным террасам, в настоящее время, из-за наплыва туристов, это запрещено. Теперь посетители могут любоваться великолепным видом со специальных дорожек или издалека.
В античные времена этот портовый город стоял на берегу Эгейского моря, и стремительно развивался за счет торговли. По прошествии времени уровень моря опустился на 57 метров, что послужило быстрому упадку города. На сегодняшний день развалины Эфеса стоят на расстоянии 6 км от моря.
Расположенная на юго-востоке Турции, возвышающаяся на 2150 метров над уровнем моря, находится гора Немрут. На ее вершине расположена усыпальница Антиоха I Теоса Ервандида из Коммагены, построенная в 62 году до нашей эры. Этот грандиозный мавзолей украшен огромными каменными статуями, возвышающимися на 8-9 метров. К ним присоединяется святилище Ваагна, дополняя впечатляющий горный комплекс.
В сердце Турции раскинулась Каппадокия — область, прославленная своим захватывающим вулканическим ландшафтом. В недрах ее холмистых равнин пролегают древние подземные города, построенные еще в первом тысячелетии до нашей эры. Эти подземные убежища соседствуют с обширными пещерными монастырями, высеченными ранними христианами, что делает Каппадокию местом, где сплетаются геологическое чудо и историческое наследие.
В тридцати километрах южнее Трабзона в сердце лесного массива возвышается Монастырь Сумела. Высеченный в отвесной скале, монастырь кажется единым целым с окружающим ландшафтом. Несмотря на труднодоступное расположение, к монастырю проложена удобная дорога. Хотя он не функционирует в качестве действующего монастыря, комплекс сохранился в прекрасном состоянии. Посетители могут подняться по древним каменным ступеням, полюбоваться величественными стенами и восхититься сохранившимися фресками, украшающими потолки помещений.
Опустевший после греко-турецкой войны 1923 года город, некогда насчитывал 2000-3000 жителей, остался заброшен. Его прежние обитатели — греки были вынуждены покинуть свои жилища, а новые турецкие жители не заняли их.
Причиной заброшенности города, согласно одной версии, стало отравление греками воды в колодцах при их уходе. Другое предположение заключается в том, что горное расположение деревни, которое идеально подходило для греческих ремесленников, не было удобным для турецких фермеров.
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