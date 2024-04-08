Шесть лучших достопримечательностей Турции: история, природа и архитектура

Если хочется ощутить восточный колорит и почувствовать себя героем сказок «1000 и 1 ночь», вам точно нужно ехать в Турцию. Здесь есть на что посмотреть, кроме пляжей и отелей «все включено». Представляем вам 6 мест, которые обязательно нужно посетить!