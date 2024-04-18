Карманные деньги для ребенка — когда и сколько нужно давать

Важно создать список желаемых покупок, разделив его на четыре категории:



1. Дешевые и полезные покупки — можно приобретать за свои карманные деньги.

2. Дешевые и бесполезные покупки —- возможно купить, если очень хочется, но лучше воздержаться.

3. Дорогие и полезные покупки — важно накопить на них деньги.

4. Дорогие и бесполезные покупки — лучше не покупать.



Этот подход подходит не только детям, но и взрослым. И хотя некоторые вещи могут показаться детскими прихотью, они важны для детей, так же как смена моделей iPhone для взрослых. Ошибочно полагать, что взрослым всегда нужен новый телефон из-за неотложных потребностей.