Карманные деньги для ребенка — когда и сколько нужно давать

Posted 18 апреля, 13:32
Published 18 апреля, 13:32
Modified 9 сентября, 21:49
Updated 9 сентября, 21:49
В законодательстве определен возраст, когда уже можно давать деньги. Гражданский кодекс предусматривает, что с 6 лет дети могут заключать незначительные сделки, а с 14 — имеют право полностью распоряжаться своим заработком, стипендией и другими доходами без необходимости получать согласие родителей.
Инна Филатова, финансовый консультант и автор книги «Семейные финансы — это просто», поделилась с читателями NEWIA, как с ребенком регулировать вопрос денег.
«Что касается моего мнения, то нет единого правильного подхода платить или нет, и даже изначально принятое соглашение с течением времени может измениться» — рассказывает эксперт.
Идею обучения детей финансовой грамотности через предоставление им карманных денег впервые предложила Сидони Грюнберг в своей книге 1912 года «Ваш ребенок сегодня и завтра». Таким образом, эта концепция развивается в обществе уже более 110 лет.
Если ребенок проявляет интерес к покупкам, накоплениям, выражает желание участвовать в семейных обсуждениях финансовых вопросов, и уже созданы условия для этого — школа, обеды и другие расходы, значит пришло время начинать вводить его в мир финансов и начать обучать практическим навыкам — начать выдавать карманные деньги.
По возможности следует не забывать о двух формах: наличных деньгах, чтобы ребенок научился считать на бумажных купюрах, и безналичной форме с оформлением банковской карты.
Для удобства родителей рекомендуется начинать выделять детям деньги на неделю уже с младшего школьного возраста. Постепенно можно сокращать периодичность — сначала на раз в две недели, а затем перейти к ежемесячным выплатам. Однако родители отмечают, что схема выплат раз в две недели работает отлично, аналогично системе взрослых с авансом и зарплатой в один день.
Сервис «Авито» в январе 2024 года представил результаты исследования, в результате которых выяснилось, что 41% родителей дают детям до тысячи рублей, 28% — до двух тысяч рублей, 13% — до пяти тысяч. Также 12% ответили, что нет четко определенной суммы, все зависит от месяца и ситуации.
Часто мамы и папы определяют сумму для карманных расходов, ориентируясь на средний дневной расход своего ребенка. Важно, чтобы она была разумной и увеличивалась по мере взросления ребенка. Нельзя увеличивать деньги только потому, что ребенок истратил все до последней копейки раньше времени.
Важно заранее обсудить с ребенком, на что он собирается потратить свои деньги, и зачем ему это нужно. Но все аккуратно, как со взрослым человеком. Если у вас еще сомнения в правильности его трат, не стоит давать ему крупные суммы.
«Когда видите, что ребенок строго следует установленному плану расходов, не нарушает условий и вы чувствуете, что он становится более ответственным, возможно, стоит увеличить выделенную сумму на его карманные расходы. Это позволит учить его финансовой ответственности и адаптироваться к изменениям в бюджете (например, инфляции)», — делится Инна Филатова.
Важно создать список желаемых покупок, разделив его на четыре категории:
1. Дешевые и полезные покупки — можно приобретать за свои карманные деньги.
2. Дешевые и бесполезные покупки —- возможно купить, если очень хочется, но лучше воздержаться.
3. Дорогие и полезные покупки — важно накопить на них деньги.
4. Дорогие и бесполезные покупки — лучше не покупать.
Этот подход подходит не только детям, но и взрослым. И хотя некоторые вещи могут показаться детскими прихотью, они важны для детей, так же как смена моделей iPhone для взрослых. Ошибочно полагать, что взрослым всегда нужен новый телефон из-за неотложных потребностей.
Обучая детей на личном примере распоряжению деньгами мы можем также учить их финансовой грамотности. Например, рассказывая как:
Важно! На первых порах использования финансовых инструментов с ребенком важно обсудить способы предотвращения мошенничества, чтобы избежать потери собственных и родительских денег.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14