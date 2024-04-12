5 ошибок при продаже квартиры, которые мешают быстро найти покупателя

Posted 12 апреля, 13:28
Published 12 апреля, 13:28
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
Завышенный ценник на квартиру мешает найти покупателям недвижимость. Например, если клиент знает, что в данном районе квартиры в среднем стоят не выше 6 млн рублей, то в фильтрах поиска агрегатора он выставит именно эту цену. Когда продавец ставит 6,2 млн рублей, она автоматически выпадает из потенциальных предложений.
Вторым вариантом неправильной цены является занижение стоимости. Квартира, которая стоит намного дешевле чем в среднем, вызывает подозрение о наличии проблем, например отсутствие документов, прописанных дальних родственников и т. д.
Лучшим решением станет выставление квартиры по той цене, которая соответствует среднерыночной.
Как ни крути, но люди выбирают глазами. Квартира, которая завалена хламом, имеет ремонт с советских времен, кажется маленькой и душной, с дурными запахами — вряд ли станет приятной покупкой.
Всем покупателям нравится чистота, свет, открытые пространства, светлые цвета и много воздуха. Возможно, что настало время сделать косметический ремонт и обновить свое жилище, иначе оно так и будет отпугивать покупателей своим видом.
Третья ошибка вытекает из второй, поскольку правильно составленное объявление и красивые фотографии являются главным двигателем торговли. Если в предложении стоят 2-3 смазанных или плохого качества снимки, тем более неубранной квартиры, покупатель не захочет жить в таком жилье.
Также следует уделить внимание тексту, выставляя не только технический план недвижимости, но и описание места жительства, состояние двора, подъезда, расположение транспорта, магазинов и социальных объектов (школы, садики). В объявлении нужно дать понять, что вы готовы ответить на звонок и рассказать дополнительную информацию.
Пожалуй, самая драматичная ошибка — неправильное общение с покупателем. Не нужно рассказывать лишнюю информацию о том, кто живет по соседству, водятся ли в подъезде алкоголики или дети слишком сильно шумят. Даже если рассказывать об этом в отрицательной форме, все равно складывается впечатление, что хозяева уже столкнулись с этим.
При просмотре квартиры лучше молчать и отвечать на вопросы покупателя, дав ему самому «влюбиться» в вашу жилплощадь.
Чаще всего продавец сам отказывается от сделки, испугавшись сложности схемы. Эксперт недвижимости Сергей Смирнов рассказывает, что около 70% покупателей обычно приобретают недвижимость и одновременно продают свою, количество участников сделки растет, а сам процесс купли-продажи не становится проще. Сложности с такими схемами могут иметь срывы или переноситься на неопределенный срок.
В данном случае не стоит паниковать, это нормальный процесс. Лучшим решением станет обратиться к агенту недвижимости, который поможет осуществить данную сделку.
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