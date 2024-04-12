5 ошибок при продаже квартиры, которые мешают быстро найти покупателя

Пожалуй, самая драматичная ошибка — неправильное общение с покупателем. Не нужно рассказывать лишнюю информацию о том, кто живет по соседству, водятся ли в подъезде алкоголики или дети слишком сильно шумят. Даже если рассказывать об этом в отрицательной форме, все равно складывается впечатление, что хозяева уже столкнулись с этим.