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Posted 12 апреля, 13:28

Published 12 апреля, 13:28

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Что делать, если квартира не продается годами?

5 ошибок при продаже квартиры, которые мешают быстро найти покупателя

12 апреля 2024, 13:28
Фото: 1MI
Что делать, если квартира не продается годами?
Выставили квартиру на продажу, но ни одного звонка от потенциальных покупателей? Возможно, совершены типичные ошибки продавца, а недвижимость не была подготовлена к продаже. Расскажем о пяти причинах, которые могут помешать выйти на сделку.

1. Неправильно выставленная цена

Завышенный ценник на квартиру мешает найти покупателям недвижимость. Например, если клиент знает, что в данном районе квартиры в среднем стоят не выше 6 млн рублей, то в фильтрах поиска агрегатора он выставит именно эту цену. Когда продавец ставит 6,2 млн рублей, она автоматически выпадает из потенциальных предложений.

Вторым вариантом неправильной цены является занижение стоимости. Квартира, которая стоит намного дешевле чем в среднем, вызывает подозрение о наличии проблем, например отсутствие документов, прописанных дальних родственников и т. д.

Лучшим решением станет выставление квартиры по той цене, которая соответствует среднерыночной.

2. Предпродажная подготовка

Как ни крути, но люди выбирают глазами. Квартира, которая завалена хламом, имеет ремонт с советских времен, кажется маленькой и душной, с дурными запахами — вряд ли станет приятной покупкой.

Всем покупателям нравится чистота, свет, открытые пространства, светлые цвета и много воздуха. Возможно, что настало время сделать косметический ремонт и обновить свое жилище, иначе оно так и будет отпугивать покупателей своим видом.

Предпродажная подготовка квартирыПредпродажная подготовка квартиры
Предпродажная подготовка квартиры. Фото: Изображение Midjourney

3. Неправильные объявления

Третья ошибка вытекает из второй, поскольку правильно составленное объявление и красивые фотографии являются главным двигателем торговли. Если в предложении стоят 2-3 смазанных или плохого качества снимки, тем более неубранной квартиры, покупатель не захочет жить в таком жилье.

Также следует уделить внимание тексту, выставляя не только технический план недвижимости, но и описание места жительства, состояние двора, подъезда, расположение транспорта, магазинов и социальных объектов (школы, садики). В объявлении нужно дать понять, что вы готовы ответить на звонок и рассказать дополнительную информацию.

4. Общение с покупателем

Пожалуй, самая драматичная ошибка — неправильное общение с покупателем. Не нужно рассказывать лишнюю информацию о том, кто живет по соседству, водятся ли в подъезде алкоголики или дети слишком сильно шумят. Даже если рассказывать об этом в отрицательной форме, все равно складывается впечатление, что хозяева уже столкнулись с этим.

При просмотре квартиры лучше молчать и отвечать на вопросы покупателя, дав ему самому «влюбиться» в вашу жилплощадь.

Правильное общение с покупателемПравильное общение с покупателем
Правильное общение с покупателем. Фото: Изображение Midjourney

5. Схема сделки

Чаще всего продавец сам отказывается от сделки, испугавшись сложности схемы. Эксперт недвижимости Сергей Смирнов рассказывает, что около 70% покупателей обычно приобретают недвижимость и одновременно продают свою, количество участников сделки растет, а сам процесс купли-продажи не становится проще. Сложности с такими схемами могут иметь срывы или переноситься на неопределенный срок.

В данном случае не стоит паниковать, это нормальный процесс. Лучшим решением станет обратиться к агенту недвижимости, который поможет осуществить данную сделку.

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