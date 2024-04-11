Родители первоклассников лишились семейной ипотеки в 2024 году

Posted 11 апреля, 18:35
Published 11 апреля, 18:35
Modified 9 сентября, 21:42
Updated 9 сентября, 21:42
Родители, у которых дети в 2024 и 2025 году идут в 1 класс, не смогут воспользоваться «Семейной ипотекой», рассказал специалист компании Smarent Pro недвижимость Виктор Зубик.
На данный момент существующая ипотечная программа применяется к семьям, которые имеют ребенка, родившегося после 1 января 2018 года или двух несовершеннолетних детей (для семей с детьми-инвалидами срок действия программы продлен до 31 декабря 2027 года).
Однако эти условия будут действительны только до 1 июля 2024 года. Через 3 месяца семейная ипотека больше не будет доступна по текущим правилам, так же как и льготная в рамках программы «Господдержка 2020».
Согласно Послания Президента России Федеральному Собранию, с 1 июля 2024 года будет развернута новая семейная ипотечная программа, которая будет предоставлять кредит только тем семьям, которых есть ребенок в возрасте до 6 лет.
Таким образом, ипотека будет выдаваться во второй половине 2024 года только тем, у кого ребенок родился после 1 января 2019 года, а в 2025 году — после 1 января 2020 года, т. е. возраст на момент получения ипотеки не превышал 6 лет.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз говорила о необходимости закрытия льготной ипотеки, отдавая предпочтение только адресной поддержке. В свою очередь, эксперт недвижимости прогнозирует повышение стоимости квартир в последние месяцы действия старой программы.
Как считает Виктор Зубик, наилучшим моментом для покупки недвижимости является срок до конца майских праздников, когда еще можно будет успеть купить жилье по выгодным ценам.
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