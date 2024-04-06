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Posted 6 апреля, 09:45

Published 6 апреля, 09:45

Modified 9 сентября, 21:26

Updated 9 сентября, 21:26

Расскажем, какой стиль воспитания лучше всего походит для ребенка и как эмоциональная холодность родителей влияет на человека во взрослом возрасте

3 основных стиля родительского воспитания детей, которые разрушают их личность

6 апреля 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Расскажем, какой стиль воспитания лучше всего походит для ребенка и как эмоциональная холодность родителей влияет на человека во взрослом возрасте
Расскажем, какой стиль воспитания лучше всего походит для ребенка и как эмоциональная холодность родителей влияет на человека во взрослом возрасте

Воспитание детей

В 1960-х годах американский психолог Диана Баумринд разработала концепцию различных стилей воспитания детей. Изначально было выделено три стиля: снисходительный, авторитарный и авторитетный. Однако, со временем появился еще один — невовлеченный стиль.

Четыре основных стиля воспитания детей

Снисходительный стиль

Снисходительный стиль предполагает, что родитель является скорее другом, чем авторитетом. Отношения строятся на равенстве и родителю сложно отказать в просьбах ребенка, поэтому конфликты быстро гасятся — легче согласиться, чем противостоять капризам.

За плохое поведение и ошибки сына или дочери обычно не следует наказания, так как взрослому трудно справиться с негативными эмоциями. Однако, в будущем у ребенка могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками и в учебе из-за отсутствия опыта отказов и дисциплины.

Снисходительный стильСнисходительный стиль
Снисходительный стиль. Фото: Изображение Midjourney

Невовлеченный стиль

Невовлеченный стиль подразумевает, что родители физически присутствуют, но по сути их нет. Они удовлетворяют лишь основные базовые потребности ребенка, такие как питание, безопасность и крыша над головой. В остальном же они вырастают самостоятельно и предоставлены сами себе. «Растет как трава в огороде» — говорят про таких детей.

Отсутствие общения, эмоциональной поддержки и взаимодействия со взрослыми приводит к повышенной тревожности и низкой самооценке у ребенка. При этом, отсутствие дисциплины и контроля увеличивает риск развития игровой зависимости, привязанность к виртуальной реальности, а также общение с неблагополучными компаниями.

Невовлеченный стильНевовлеченный стиль
Невовлеченный стиль. Фото: Изображение Midjourney

Авторитарный стиль

Авторитарный стиль был распространен во многих советских семьях. Коррекция поведения ребенка осуществлялась путем применения физического наказания, например стоянием в углу, или порка ремнем.

Хотя дисциплина была строго соблюдаема, способ достижения воспитания все-таки не достигал нужных результатов. Изначально ребенок действовал из страха, который затем часто сменялся гневом.

В подростковом периоде обычно родители пожинают жесткое проявление своего воспитания, так как ребенок начинает ярко демонстрировать свои эмоции, находя им выход.

Авторитарный стильАвторитарный стиль
Авторитарный стиль. Фото: Изображение Midjourney

Авторитетный стиль

Взрослые подробно объясняют причины отказа и не боятся столкнуться с негативными эмоциями ребенка. Важные решения принимаются вместе, детям предоставляется выбор, но они знают, что окончательное слово всегда за взрослыми.

Родители, которые придерживаются авторитетного метода воспитания, ценят и поддерживают растущую независимость своих детей. Они открыты для общения и обсуждения с детьми установленных правил поведения, готовы в разумных пределах изменить свои требования и принимают мнение ребенка в семейных вопросах.

Такие родители всегда готовы прийти на помощь, если это будет необходимо, но в то же время они верят в успех самостоятельной деятельности ребенка.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дети#Психология#Воспитание
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