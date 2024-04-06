3 основных стиля родительского воспитания детей, которые разрушают их личность

Невовлеченный стиль подразумевает, что родители физически присутствуют, но по сути их нет. Они удовлетворяют лишь основные базовые потребности ребенка, такие как питание, безопасность и крыша над головой. В остальном же они вырастают самостоятельно и предоставлены сами себе. «Растет как трава в огороде» — говорят про таких детей.