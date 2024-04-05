Россияне будут жить по новым дачным законам — лучше об этом узнать первыми!

Posted 5 апреля, 08:03
Published 5 апреля, 08:03
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
С наступлением дачного сезона россияне начинают приводить в порядок свои участки и вместе с тем рискуют нарваться на серьезные неприятности. Прежде чем взять в руки рабочий инструмент, советуем прочитать о дачных правилах, которые актуальны в 2024 году.
Огород на территории за пределами своего дачного участка является самозахватом и незаконным присвоением земли. Если такой факт выявляется, собственнику грозит штраф в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае, если захваченная земля не состоит на балансе, штраф будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей.
Нельзя возводить на даче дома, которые не соответствуют градостроительным нормам. Существуют специальные правила, которые регулируют расстояние объектов строительства друг от друга. Например, жилой дом должен располагаться в трех метрах от соседского забора и не быть выше трех этажей.
Хозяйская постройка, в которой содержится домашняя птица и животные, должна выдерживать расстояние 4 метра от границы с соседями. Тоже самое касается и высокорослых деревьев, которые нельзя сажать близко к забору, чтобы они не загораживали своей кроной соседний участок.
Штраф за вышеуказанные нарушения варьируется до 5 тысяч рублей, а должностным лицам до 1 млн рублей. Если владелец дачи после выписанного штрафа не устранит нарушение, то это могут обязать сделать через суд, заставив снести незаконную постройку.
Мойка личного автомобиля за пределами своего дачного участка, например припаркованного возле ворот, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей.
Грязные и заваленные мусором площадки для ТБО на дачных участках, а также отсутствие должного ухода за ними могут повлечь наложение штрафа до 500 тысяч рублей. В данном случае, финансовая ответственность ляжет на всех членов СНТ.
Жечь мусор или жарить шашлыки на даче никто не запрещает, но необходимо помнить о противопожарных правилах во избежании проблем с соседями или случае возгорания.
Если костер разводится на земле, то его расстояние от всех строений должно быть не менее 15 метров. Это касается как своих домов, так и чужих. При разведении огня в металлической бочке нужно чтобы она находилась в 7,5 метрах от построек.
Для мангала норма чуть меньше — его разрешается ставить в 5 метрах. Однако, несоблюдение этих правил грозит штрафом до пяти тысяч рублей.
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