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Posted 5 апреля, 08:03

Published 5 апреля, 08:03

Modified 9 сентября, 21:21

Updated 9 сентября, 21:21

За шашлыки на дача и сжигание мусора россиян ждут серьезные штрафы. Напомним, что в 2024 году нельзя делать на своем участке и какие постройки могут пойти под снос

Россияне будут жить по новым дачным законам — лучше об этом узнать первыми!

5 апреля 2024, 08:03
Фото: 1MI
За шашлыки на дача и сжигание мусора россиян ждут серьезные штрафы. Напомним, что в 2024 году нельзя делать на своем участке и какие постройки могут пойти под снос
За шашлыки на даче, сжигание мусора и «неправильные» деревья россиян ждут серьезные штрафы. Напомним, что в 2024 году нельзя делать на своем участке и какие постройки могут пойти под снос

С наступлением дачного сезона россияне начинают приводить в порядок свои участки и вместе с тем рискуют нарваться на серьезные неприятности. Прежде чем взять в руки рабочий инструмент, советуем прочитать о дачных правилах, которые актуальны в 2024 году.

Самозахват участка на даче

Огород на территории за пределами своего дачного участка является самозахватом и незаконным присвоением земли. Если такой факт выявляется, собственнику грозит штраф в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае, если захваченная земля не состоит на балансе, штраф будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей.

Самозахват земли для огорода или возведения построек может обернуться штрафовСамозахват земли для огорода или возведения построек может обернуться штрафов
Самозахват земли для огорода или возведения построек может обернуться штрафов. Фото: 1MI

Незаконное строительство на даче

Нельзя возводить на даче дома, которые не соответствуют градостроительным нормам. Существуют специальные правила, которые регулируют расстояние объектов строительства друг от друга. Например, жилой дом должен располагаться в трех метрах от соседского забора и не быть выше трех этажей.

Хозяйская постройка, в которой содержится домашняя птица и животные, должна выдерживать расстояние 4 метра от границы с соседями. Тоже самое касается и высокорослых деревьев, которые нельзя сажать близко к забору, чтобы они не загораживали своей кроной соседний участок.

Постройка с домашними птицами и животными должна находиться в 4 метрах от границ с соседним участкомПостройка с домашними птицами и животными должна находиться в 4 метрах от границ с соседним участком
Постройка с домашними птицами и животными должна находиться в 4 метрах от границ с соседним участком. Фото: 1MI

Штраф за вышеуказанные нарушения варьируется до 5 тысяч рублей, а должностным лицам до 1 млн рублей. Если владелец дачи после выписанного штрафа не устранит нарушение, то это могут обязать сделать через суд, заставив снести незаконную постройку.

Мойка личного автомобиля за пределами своего дачного участка, например припаркованного возле ворот, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей.

Площадки для мусора

Грязные и заваленные мусором площадки для ТБО на дачных участках, а также отсутствие должного ухода за ними могут повлечь наложение штрафа до 500 тысяч рублей. В данном случае, финансовая ответственность ляжет на всех членов СНТ.

Площадка для ТБО должна отвечать требованиям и быть в чистом состоянииПлощадка для ТБО должна отвечать требованиям и быть в чистом состоянии
Площадка для ТБО должна отвечать требованиям и быть в чистом состоянии. Фото: 1MI

Противопожарные правила на даче

Жечь мусор или жарить шашлыки на даче никто не запрещает, но необходимо помнить о противопожарных правилах во избежании проблем с соседями или случае возгорания.

Если костер разводится на земле, то его расстояние от всех строений должно быть не менее 15 метров. Это касается как своих домов, так и чужих. При разведении огня в металлической бочке нужно чтобы она находилась в 7,5 метрах от построек.

Для мангала норма чуть меньше — его разрешается ставить в 5 метрах. Однако, несоблюдение этих правил грозит штрафом до пяти тысяч рублей.

Мангал можно устанавливать в 5 метрах от домаМангал можно устанавливать в 5 метрах от дома
Мангал можно устанавливать в 5 метрах от дома. Фото: 1MI
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