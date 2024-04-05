Россияне будут жить по новым дачным законам — лучше об этом узнать первыми!

Огород на территории за пределами своего дачного участка является самозахватом и незаконным присвоением земли. Если такой факт выявляется, собственнику грозит штраф в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае, если захваченная земля не состоит на балансе, штраф будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей.