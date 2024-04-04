Как быстро научить ребенка читать и что он должен уметь к школе

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Рассказываем, как в домашних условиях научить ребенка читать по слогам.