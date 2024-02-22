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Posted 22 февраля, 06:05

Published 22 февраля, 06:05

Modified 22 февраля, 06:07

Updated 22 февраля, 06:07

Чем накормить ребенка утром без скандалов и слез? Собрали для вас варианты самых вкусных завтраков.

Как накормить малоежку: от таких завтраков ваш ребенок точно не откажется

22 февраля 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney. Чем накормить ребенка утром без скандалов и слез? Собрали для вас варианты самых вкусных завтраков.
Утром очень хочется спать, но совсем не хочется есть. Поэтому малоежки, которых с трудом можно уговорить пообедать или поужинать, от завтрака отказываются наотрез. Чем накормить ребенка утром без скандалов и слез? Собрали для вас варианты самых вкусных завтраков.

Банановые панкейки

Толстые блинчики-панкейки — прекрасный вариант завтрака. Ребенок может не просто съесть их, но и поучаствовать в процессе приготовления. Это поможет проснуться, а заодно и разбудить аппетит.

Для приготовления понадобятся:

  • 150 г пшеничной муки;
  • 130 мл молока;
  • 100 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 70 г рисовой муки;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 2 банана;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Молоко, масло, яйца и соль необходимо перемешать венчиком или с помощью блендера до состояния однородной массы. В отдельной посуде смешать рисовую муку с пшеничной и добавить разрыхлитель. Смешать. Бананы размять вилкой или измельчить в чаше блендера. Отправить получившуюся кашицу к молочно-яичной смеси, хорошо перемешать. Добавить сыпучие компоненты, замесить тесто. Панкейки выпекают на сухой сковороде на слабом огне. Подавать готовое блюдо можно с медом, вареньем, сиропом или сгущенкой.

Толстые блинчики-панкейки — прекрасный вариант завтракаТолстые блинчики-панкейки — прекрасный вариант завтрака
Толстые блинчики-панкейки — прекрасный вариант завтрака. Фото: Изображение Midjourney

Манные «бомбочки»

Этим рецептом поделился в одном из журналов знаменитый кулинар Джейми Оливер. Вкусные кексики буквально взрываются от сладкой начинки!

Ингредиенты для приготовления:

  • 100 г пшеничной муки;
  • 100 мл молока;
  • 70 мл растительного масла;
  • 60 г сахарной пудры;
  • 50 г манной крупы;
  • 0,5 ч. л. сахарной пудры;
  • 1 куриное яйцо;
  • варенье для начинки по вкусу.

В глубокой миске соединить все сыпучие ингредиенты. В другой емкости перемешать все жидкое: молоко, масло, яйцо. Влить жидкую смесь в сухую, перемешать. В силиконовые формы для кексов разложить гофрированные формочки-бумажки. Разлить тесто по формам (1 столовая ложка на каждую). Добавить немного варенья, 1 чайной ложки будет достаточно. Остатками теста заполнить формочки на ⅔ объема. Выпекать кексы в духовке следует при температуре 180 °С около 25 минут.

Этим рецептом поделился в одном из журналов знаменитый кулинар Джейми ОливерЭтим рецептом поделился в одном из журналов знаменитый кулинар Джейми Оливер
Этим рецептом поделился в одном из журналов знаменитый кулинар Джейми Оливер. Фото: Изображение Midjourney

Омлет-суфле с ягодами и вареньем

Отличная альтернатива надоевшей яичнице. Сладко, вкусно, а главное — охотно съедается любым малоежкой. Для этого блюда можно взять любые ягоды, а варенье заменить на джем.

Ингредиенты для омлета:

  • 3 куриных яйца;
  • 1,5 ст. л. сахарной пудры;
  • 2 ч. л. сливочного масла;
  • 0,25 ч. л ванильного экстракта.

Ингредиенты для сладкой начинки:

  • 1 горсть голубики;
  • 1 горсть малины;
  • 2 ч. л. малинового варенья;
  • 1 ч. л. сахарной пудры.

Вначале необходимо отделить желтки от белков. Белки взбить в крепкую пену. В отдельной емкости взбить желтки с сахарной пудрой, добавить ванильный экстракт. Аккуратно переложить белки к желткам, перемешать. В сковороде растопить сливочное масло, влить яичную смесь, осторожно разровнять силиконовой лопаткой. Жарить под закрытой крышкой 3 — 4 минуты, затем открыть сковороду и поставить ее под гриль еще на 2 — 3 минуты.

Отличная альтернатива надоевшей яичницеОтличная альтернатива надоевшей яичнице
Отличная альтернатива надоевшей яичнице. Фото: Изображение Midjourney

Ягоды присыпать сахарной пудрой, перемешать. Омлет переложить в тарелку, полить вареньем или джемом и на одну половину выложить ягоды. Накрыть их второй половиной и присыпать сверху небольшим количеством сахарной пудры.

#Дети#Еда#Все материалы авторов#Завтрак
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