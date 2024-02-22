Как накормить малоежку: от таких завтраков ваш ребенок точно не откажется

Posted 22 февраля, 06:05
Published 22 февраля, 06:05
Modified 22 февраля, 06:07
Updated 22 февраля, 06:07
Толстые блинчики-панкейки — прекрасный вариант завтрака. Ребенок может не просто съесть их, но и поучаствовать в процессе приготовления. Это поможет проснуться, а заодно и разбудить аппетит.
Для приготовления понадобятся:
Молоко, масло, яйца и соль необходимо перемешать венчиком или с помощью блендера до состояния однородной массы. В отдельной посуде смешать рисовую муку с пшеничной и добавить разрыхлитель. Смешать. Бананы размять вилкой или измельчить в чаше блендера. Отправить получившуюся кашицу к молочно-яичной смеси, хорошо перемешать. Добавить сыпучие компоненты, замесить тесто. Панкейки выпекают на сухой сковороде на слабом огне. Подавать готовое блюдо можно с медом, вареньем, сиропом или сгущенкой.
Этим рецептом поделился в одном из журналов знаменитый кулинар Джейми Оливер. Вкусные кексики буквально взрываются от сладкой начинки!
Ингредиенты для приготовления:
В глубокой миске соединить все сыпучие ингредиенты. В другой емкости перемешать все жидкое: молоко, масло, яйцо. Влить жидкую смесь в сухую, перемешать. В силиконовые формы для кексов разложить гофрированные формочки-бумажки. Разлить тесто по формам (1 столовая ложка на каждую). Добавить немного варенья, 1 чайной ложки будет достаточно. Остатками теста заполнить формочки на ⅔ объема. Выпекать кексы в духовке следует при температуре 180 °С около 25 минут.
Отличная альтернатива надоевшей яичнице. Сладко, вкусно, а главное — охотно съедается любым малоежкой. Для этого блюда можно взять любые ягоды, а варенье заменить на джем.
Ингредиенты для омлета:
Ингредиенты для сладкой начинки:
Вначале необходимо отделить желтки от белков. Белки взбить в крепкую пену. В отдельной емкости взбить желтки с сахарной пудрой, добавить ванильный экстракт. Аккуратно переложить белки к желткам, перемешать. В сковороде растопить сливочное масло, влить яичную смесь, осторожно разровнять силиконовой лопаткой. Жарить под закрытой крышкой 3 — 4 минуты, затем открыть сковороду и поставить ее под гриль еще на 2 — 3 минуты.
Ягоды присыпать сахарной пудрой, перемешать. Омлет переложить в тарелку, полить вареньем или джемом и на одну половину выложить ягоды. Накрыть их второй половиной и присыпать сверху небольшим количеством сахарной пудры.