Как накормить малоежку: от таких завтраков ваш ребенок точно не откажется

Молоко, масло, яйца и соль необходимо перемешать венчиком или с помощью блендера до состояния однородной массы. В отдельной посуде смешать рисовую муку с пшеничной и добавить разрыхлитель. Смешать. Бананы размять вилкой или измельчить в чаше блендера. Отправить получившуюся кашицу к молочно-яичной смеси, хорошо перемешать. Добавить сыпучие компоненты, замесить тесто. Панкейки выпекают на сухой сковороде на слабом огне. Подавать готовое блюдо можно с медом, вареньем, сиропом или сгущенкой.