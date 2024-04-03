Что должен уметь ребенок в год: речь, навыки и мелкая моторика

Posted 3 апреля, 05:35
Published 3 апреля, 05:35
Modified 9 сентября, 21:13
Updated 9 сентября, 21:13
Несмотря на то, что способности и навыки могут различаться в зависимости от индивидуального развития, есть общие вещи, которые ребенок умеет в этом возрасте:
Физические навыки:
Развитие речи и коммуникационные навыки:
Социальные навыки:
Когнитивное развитие:
Эмоциональное развитие:
Это лишь общие ориентиры, и каждый ребенок развивается в своем собственном темпе. Важно обеспечить ему подходящую среду и поддержку для его развития в каждой из этих областей.
Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, нормальный рост ребенка в возрасте года может варьироваться от 71 до 80 см для мальчиков и от 69 до 78 см для девочек.
Вес мальчика в этом возрасте обычно составляет от 8 до 12 кг, в то время как у девочек он колеблется от 7 до 11 кг.
В этом возрасте родители часто стимулируют ребенка к самостоятельному передвижению на ногах. Тем не менее, эксперты рекомендуют не вмешиваться слишком активно, а давать малышу возможность самостоятельно пробовать шагать на короткие расстояния. Родители могут быть готовы оказать поддержку на расстоянии, просто протянув руку для страховки.
В этом возрасте дети начинают подражать взрослым, пытаясь повторить действия своих родителей.
Вот некоторые навыки, которыми обладают дети в возрасте 1 года, согласно стандартам развития психомоторики:
Родителям важно осознавать, что режим дня должен быть адаптирован под особенности развития годовалого ребенка и обязательно включать дневной сон продолжительностью 3,5-4 часа. Качество и продолжительность как дневного, так и ночного сна напрямую зависят от ежедневной активности малыша и его эмоционального состояния.
Раннее пробуждение в районе 07:00–07:30 и засыпание в 20:30–21:00 обычно подразумевает достаточно длинный дневной отдых. Разнообразные виды активности ребенка, будь то игры, обучение, прогулки или прием пищи, расходуют много энергии, поэтому требуют достаточного времени для отдыха.
Годовалый малыш хорошо узнает родителей, а также других членов семьи, лица и голоса тех родственников и знакомых, которые часто появляются в доме. Когда близкие появляются, он выражает свою радость через улыбки, объятия и поцелуи, проявляя свои чувства. Малыш очень привязан к своим близким, особенно к матери.
У ребенка могут быть любимые предметы одежды, игрушки и другие вещи, с которыми он предпочитает не расставаться. Он с удовольствием копирует социальные жесты и слова взрослых, например, машет рукой на прощание или посылает воздушный поцелуй.
Чтобы способствовать быстрому развитию малыша и приобретению им новых навыков, следуйте этим рекомендациям:
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