Что должен уметь ребенок в год: речь, навыки и мелкая моторика

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В возрасте одного года ребенок обычно начинает активно исследовать мир вокруг себя и развивает все больше навыков. Что он должен уметь, в материале Newia.