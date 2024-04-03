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Posted 3 апреля, 05:35

Published 3 апреля, 05:35

Modified 9 сентября, 21:13

Updated 9 сентября, 21:13

Что должен уметь ребенок в год

Что должен уметь ребенок в год: речь, навыки и мелкая моторика

3 апреля 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
Что должен уметь ребенок в год
В возрасте одного года ребенок обычно начинает активно исследовать мир вокруг себя и развивает все больше навыков. Что он должен уметь, в материале Newia.

Что должен уметь ребенок в год

Несмотря на то, что способности и навыки могут различаться в зависимости от индивидуального развития, есть общие вещи, которые ребенок умеет в этом возрасте:

  1. Физические навыки:

    • Умение подниматься и садиться самостоятельно.
    • Он должен ползать или передвигаться на ногах (некоторые дети могут уже ходить к этому времени).
    • Развитие мелкой моторики рук, например, умение сжимать предметы, перекладывать мелкие игрушки из одной руки в другую.

  2. Развитие речи и коммуникационные навыки:

    • Понимание простых инструкций и слов.
    • Произношение простых слов или звуков.
    • Имитация звуков и движений, участие в простых играх на мимике.

  3. Социальные навыки:

    • Реагирование на эмоциональные выражения лица и жесты окружающих.
    • Проявление интереса к играм вместе с другими детьми.
    • Проявление предпочтения к определенным людям.

  4. Когнитивное развитие:

    • Умение узнавать общие предметы и их названия.
    • Развитие способности к решению простых проблем.
    • Исследование окружающего мира через зрение, слух, осязание и вкус.

  5. Эмоциональное развитие:

    • Проявление эмоций, таких как радость, грусть, страх.
    • Установление простых связей с близкими людьми, такими как родители или дедушка с бабушкой.

Это лишь общие ориентиры, и каждый ребенок развивается в своем собственном темпе. Важно обеспечить ему подходящую среду и поддержку для его развития в каждой из этих областей.

Какой должен быть вес и рост ребенка в год

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, нормальный рост ребенка в возрасте года может варьироваться от 71 до 80 см для мальчиков и от 69 до 78 см для девочек.

Фото: Изображение Midjourney

Вес мальчика в этом возрасте обычно составляет от 8 до 12 кг, в то время как у девочек он колеблется от 7 до 11 кг.

Должен ли ребенок ходить в год

В этом возрасте родители часто стимулируют ребенка к самостоятельному передвижению на ногах. Тем не менее, эксперты рекомендуют не вмешиваться слишком активно, а давать малышу возможность самостоятельно пробовать шагать на короткие расстояния. Родители могут быть готовы оказать поддержку на расстоянии, просто протянув руку для страховки.

Игры ребенка в год

В этом возрасте дети начинают подражать взрослым, пытаясь повторить действия своих родителей.

Вот некоторые навыки, которыми обладают дети в возрасте 1 года, согласно стандартам развития психомоторики:

  • Открывают и закрывают двери.
  • Выдвигают ящики.
  • Складывают игрушки в коробку.
  • Собирают пирамидки из 2-3 колец.
  • Имитируют действия мамы (например, действия на кухне, расчесывание волос и т. д.).
  • Переливают воду из емкостей.
  • Бросают мяч.

Режим дня ребенка в год

Родителям важно осознавать, что режим дня должен быть адаптирован под особенности развития годовалого ребенка и обязательно включать дневной сон продолжительностью 3,5-4 часа. Качество и продолжительность как дневного, так и ночного сна напрямую зависят от ежедневной активности малыша и его эмоционального состояния.

Раннее пробуждение в районе 07:00–07:30 и засыпание в 20:30–21:00 обычно подразумевает достаточно длинный дневной отдых. Разнообразные виды активности ребенка, будь то игры, обучение, прогулки или прием пищи, расходуют много энергии, поэтому требуют достаточного времени для отдыха.

Что понимает ребенок в год

Годовалый малыш хорошо узнает родителей, а также других членов семьи, лица и голоса тех родственников и знакомых, которые часто появляются в доме. Когда близкие появляются, он выражает свою радость через улыбки, объятия и поцелуи, проявляя свои чувства. Малыш очень привязан к своим близким, особенно к матери.

Фото: Изображение Midjourney

У ребенка могут быть любимые предметы одежды, игрушки и другие вещи, с которыми он предпочитает не расставаться. Он с удовольствием копирует социальные жесты и слова взрослых, например, машет рукой на прощание или посылает воздушный поцелуй.

Как развивать ребенка в год

Чтобы способствовать быстрому развитию малыша и приобретению им новых навыков, следуйте этим рекомендациям:

  1. Дайте малышу больше свободы передвижения, уменьшив время, проведенное с ним на руках.
  2. Говорите с ребенком, описывайте ему все, что видите вокруг, и ведите с ним диалоги. Чтение книг важно для развития речи малыша, поэтому не забывайте читать ему.
  3. Занимайтесь с малышом развивающими играми, давай кубики и пирамидки. Можно предложить ему простые сюжетные игры (например, «строительство» или «гонки»), а также проводить пальчиковые игры.
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#Илья Протвинов#Общество#Навыки#Мелкая моторика#Физические навыки#Речевые навыки#Рост ребенка#Игры ребенка#Понимание ребенка#Развитие ребенка
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