Кредитная история: что от нее зависит и как ее улучшить

Есть несколько способов, которые могут помочь в этом вопросе. Так, для улучшения своей кредитной истории используйте кредитную карту для оплаты покупок в магазинах в течение месяца, а затем возвращайте потраченные средства до 25 числа текущего месяца из своей заработной платы в льготный период. При этом следующую активацию кредитной карты проводите с 1 числа следующего месяца. Таким образом, вы можете улучшать свою кредитную историю бесплатно, поскольку банк будет регистрировать взятие кредита и его возврат.