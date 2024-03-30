Кредитная история: что от нее зависит и как ее улучшить

Posted 30 марта, 11:15
Published 30 марта, 11:15
Modified 9 сентября, 20:52
Updated 9 сентября, 20:52
Кредитная история — это запись или отчет о вашей кредитной активности, который ведется кредитными бюро или агентствами.
Она включает информацию о вашей кредитной истории, в том числе о взятых вами кредитах, их сроках, о текущих и прошлых задолженностях, а также об исполнении вами финансовых обязательств, таких как своевременные выплаты кредитов и счетов.
Кредитная история может стать плохой по ряду причин:
Пропущенные платежи: это может отрицательно сказаться на вашей кредитной истории. Пропущенные платежи могут привести к задолженности и штрафам, а также будут отражены в вашем кредитном отчете.
Высокий уровень задолженности: если вы имеете много кредитных счетов с высокими балансами, это может негативно сказаться на вашей кредитной истории. Высокий уровень задолженности может сигнализировать о финансовых проблемах и невозможности эффективного управления долгами.
Заявки на кредиты: частые запросы на получение кредита (например, заявки на кредитные карты или кредиты на автомобили) могут указывать на финансовые затруднения и влиять на вашу кредитную оценку.
Закрытие старых счетов: закрытие старых кредитных счетов может уменьшить вашу кредитную историю и ослабить вашу кредитную оценку.
Штрафы и долги: невыплата штрафов, долгов или задолженностей перед другими кредиторами может также негативно повлиять на вашу кредитную историю.
Важно внимательно относиться к управлению своими кредитными обязательствами и поддерживать свою кредитную историю в хорошем состоянии, чтобы обеспечить финансовую стабильность и доступ к выгодным кредитным условиям.
Через портал Госуслуг доступна возможность узнать, где хранится ваша кредитная история в бюро кредитных историй (БКИ).
Есть несколько способов, которые могут помочь в этом вопросе. Так, для улучшения своей кредитной истории используйте кредитную карту для оплаты покупок в магазинах в течение месяца, а затем возвращайте потраченные средства до 25 числа текущего месяца из своей заработной платы в льготный период. При этом следующую активацию кредитной карты проводите с 1 числа следующего месяца. Таким образом, вы можете улучшать свою кредитную историю бесплатно, поскольку банк будет регистрировать взятие кредита и его возврат.
Микрофинансовые компании (МКК), также как и банки, отправляют отчеты в бюро кредитных историй об успешном погашении кредитов. Как только вы закрываете кредит, отчет автоматически передается в бюро кредитной истории. Это позволяет быстро улучшить вашу кредитную историю.
Эксперты советуют рассмотреть возможность использования обычного кредита. Это поможет создать «положительную» кредитную историю благодаря своевременному возврату долга.
Испорченная кредитная история может иметь серьезные последствия для ваших финансов и кредитной репутации. Вот некоторые из них:
Банки и другие кредиторы могут отказать в выдаче кредита или кредитной карты.
Если вам удастся получить кредит с плохой кредитной историей, вероятно, вам придется платить по более высоким процентным ставкам, что делает заем еще более дорогим.
Ограниченный доступ к финансовым услугам: помимо кредитов, ваша кредитная история может влиять на вашу возможность получения ипотеки и даже взять мобильный телефон в рассрочку.
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