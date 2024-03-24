Как выбрать хороший матрас для кровати. Советы экспертов

Для определения комфортности матраса важно провести время на нем в различных положениях, чтобы понять, насколько вы себя чувствуете удобно. Особое внимание следует уделить позиции, в которой вы предпочитаете спать. Убедитесь, что вы чувствуете себя идеально комфортно в этой позе. Постарайтесь расслабиться, словно готовитесь заснуть. Можно попросить консультанта в магазине проверить, есть ли зазоры между вашим телом и поверхностью матраса. Если они есть, возможно, стоит рассмотреть другую модель. Это важно, так как для правильного положения позвоночника во время сна не должно быть зазоров.