Не наступайте на эти грабли — стоит ли покупать новостройку и жить в ней

Posted 22 марта, 11:20
Published 22 марта, 11:20
Modified 9 сентября, 20:36
Updated 9 сентября, 20:36
Радость от приобретения квартиры может обернуться сплошными нервами. Новое жилье не означает, что вы будете избавлены от всех проблем старого жилого фонда. С какими трудностями чаще всего сталкиваются жильцы новостроек, рассказали пользователи интернета.
Покупка квартиры в новом доме имеет свои плюсы и минусы. Плюсом покупки новостройки является то, что цена на строящуюся квартиру может быть ниже, чем на уже построенное или вторичное жилье. Также есть возможность выбрать этаж, вид из окна, планировку. Однако, на деле оказывается не все так прекрасно.
Застройщики заранее заботятся о инфраструктуре новостроек, строят рядом школы, детские сады, магазины и другие объекты. Для многих россиян двор их нового дома оказался лучше чем в ожиданиях и уж точно отличается от советских хрущовок.
«В подъездах порядок, двор огорожен, консьерж, видео-наблюдение. Преимущества огороженной территории очевидны — и толп забулдыг на лавках нету, и дети никуда с площадки не разбегаются и на паковочных местах все свои. Парковка маленькая, подземная тоже небольшая, но и она не раскуплена целиком. Но всегда находила где припарковаться, не на газоне, и не на тротуаре — просто вдоль дороги около дома, на крайняк платная недалеко — можно и там, если приспичит», — рассказывает Кэт о своем дворе в новостройке.
Некоторые столкнулись с полным отсутствием инфраструктуры и подъездных путей:
«Парковочных мест во дворе тоже мало, не всем хватает, но есть подземный гараж капитальный в доме. Площадка детская хорошая, закрытая».
По отзывам владельцев новостройки, новый дом может иметь типичные проблемы, характерные для всех жилых зданий. У владельцев последних этажей также протекают крыши, на первых этажах холодно и пахнет канализацией, а угловые квартиры — продувает.
«Не берите угловую. Свекровь брала, продала, холодно было и ничего не сделать. Хотя застройщик хороший в их городе считался, лучший. Теперь всем советует — не связываться с угловыми», — делится опытом Жанна.
Квартиры в новых домах обычно имеют более просторные и функциональные помещения. Многие переделывают ремонт от застройщика или вовсе принимают черновой вариант отделки. Поэтому проживание в новостройке в первые годы ввода здания в эксплуатацию может стать для семьи серьезным испытанием, особенно при наличии маленьких детей. Практически все жалуются на звук перфоратора, который доносится из каждой квартиры.
«Шумно, ремонты слева-справа-снизу-сверху и так уже 3 года. Я в декрете, уже смирилась с дрелью. Детям спать нереально днем. Муравейник».
«Пока снимаем квартиру в доме, который сдали в марте. Каждый день сверлят, долбят перфоратором (мы живем с июня). В июле предстоит переезд в свою квартиру и я представляю что будет там…»
«Активно долбили все года полтора. Но есть какие-то дятлы, которые до сих пор каждый день что-то сверлят и по выходным болгаркой режут и перфоратором долбят. Даже не могу представить, что можно так долго делать в квартире»
«Первые 5 лет шли ремонты, постоянно работали перфораторы, а у меня только ребенок родился, я ее постоянно на руках носила и ушки закрывала, она постоянно просыпалась и вздрагивала».
«Был скандал у соседей, что кот ходит и топает и мешает жить)»
Если кажется, что ремонт наконец-то закончен, это не означает, что его не придется переделывать. Дело в том, что любое здание проходит степень усадки, так как тяжелое монолитное здание по факту ложиться на мягкую поверхность земли.
Это естественный процесс и жить в таком доме безопасно. Однако, через 3-5 лет здание может немного осесть и дать трещины по стенам или потолку. Поэтому, специалисты советуют повременить с ремонтом, особенно в ванной комнате.
«У нас монолит новостройка 2004 года ремонт был 2007.итог: треск плитки в ванной и она уже местами отходит, треснула дверь в комнату и на потолке в 2-х местах взрыв бетона был»
«Усадка дома, сделали ремонт через 1,5 года сдачи, оказалось основная усадка дома идет на 2-3 год — плитку надо менять, дверные проемы тоже перекосило»
«Дом дал усадку, да. Пошли трещины, поэтому ремонт в туалетах мы только через 5 лет сделали».
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