Не наступайте на эти грабли — стоит ли покупать новостройку и жить в ней

Покупка квартиры в новом доме имеет свои плюсы и минусы. Плюсом покупки новостройки является то, что цена на строящуюся квартиру может быть ниже, чем на уже построенное или вторичное жилье. Также есть возможность выбрать этаж, вид из окна, планировку. Однако, на деле оказывается не все так прекрасно.