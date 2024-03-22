Глава PlayStation назвал лучшие игры каждого поколения консолей

Posted 21 марта, 21:16
Published 21 марта, 21:16
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Игры PlayStation считаются классикой, а новинки, выпускаемые этой компанией, задают вектор развития всей индустрии. Какие из игр стали главными для разных поколений игровых приставок — рассказал глава PlayStation Джим Райан.
Глава Sony Interactive Entertainment и PlayStation Джим Райан перечислил видеоигры, которые считает главными для каждого из поколений продукции компании. Как известно, таких поколений всего пять. Так, для поколения PS1 главной игрой, как утверждает Джим Райан, стала выпущенная в середине 90-х годов Ridge Racer. Что касается второго поколения, PS2, то для него определяющей стала игра Grand Theft Auto 3, релиз которой состоялся в 2001 году.
Главной игрой третьего поколения PlayStation, PS3, как считает Джим Райан, стала Uncharted: Drake's Fortune, которую выпустили в 2007 году. Четвертое поколение, PS4, запомнилось выходом Marvel's Spider-Man — эту игру, выпущенную в 2018 году, Джим Райан назвал главной для себя. Говоря о пятом поколении PlayStation, Райан отметил, что знаковой игрой для него стала увидевшая свет в 2022 году God of War: Ragnarök.
Джим Райан подчеркнул, что перечисленные им игры PlayStation он не считает своими любимыми, и отметил: он назвал те продукты, которые, по его мнению, в корне изменили игровую индустрию, смогли задать новые планки и стандарты, а также в полной мере раскрыли возможности видеоприставок.
Джим Райан более 30 лет руководит PlayStation и занимает пост генерального директора компании Sony Interactive Entertainment, однако уже в марте этого года он собирается уйти со своего поста. В беседе с изданием Variety он рассказал, как ему работалось в компании, чем запомнилась деятельность на посту генерального директора. В частности, Райан назвал вызов, который стал главным в его карьере, — речь идет о релизе PlayStation 5, который пришелся на пик пандемии коронавируса. Джим Райан признался, что период был крайне сложным, однако заявил, что считает релиз своим основным достижением.
Вспоминая о запуске PlayStation 5, Райан отмечает, что проблемы подстерегали буквально повсюду. Так, большая часть оборудования для игр собиралась в КНР, однако из-за пандемии государство было закрыто. Так что разработчики не имели возможности ни обсуждать работу, ни тем более встречаться. Закрыты были также и магазины, что существенным образом усложняло процесс реализации приставки. Однако, как отмечает Джим Райан, справиться удалось — за три года было реализовано несколько десятков миллионов консолей.
Уже известно, кто займет пост Джима Райана после его ухода, — во главе Sony Interactive Entertainment временно встанет Хироки Тотоки, руководитель Sony. По мнению Райана, Тотоки обладает необходимыми компетенциями, в которых он уверен, и сможет взять на себя управление, а позднее найти преемника. Отвечая на просьбу дать Тотоки совет, Райан порекомендовал ему не забывать о том, что речь идет о развлекательной сфере.
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