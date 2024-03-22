Глава PlayStation назвал лучшие игры каждого поколения консолей

Джим Райан более 30 лет руководит PlayStation и занимает пост генерального директора компании Sony Interactive Entertainment, однако уже в марте этого года он собирается уйти со своего поста. В беседе с изданием Variety он рассказал, как ему работалось в компании, чем запомнилась деятельность на посту генерального директора. В частности, Райан назвал вызов, который стал главным в его карьере, — речь идет о релизе PlayStation 5, который пришелся на пик пандемии коронавируса. Джим Райан признался, что период был крайне сложным, однако заявил, что считает релиз своим основным достижением.