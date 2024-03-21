Любовные романы 18+: топ-5 популярных книг

Posted 21 марта, 20:49
Published 21 марта, 20:49
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Любовные романы остаются самым популярным жанром среди читателей — к такому выводу пришли аналитики, которые накануне провели соответствующий опрос. Какие именно любовные романы читают в России и почему — рассказываем в этом материале.
Согласно результатам исследования, которое провели аналитики платформы «Литнет», россияне, в том числе представительницы прекрасного пола, читают любовные романы, преимущественно 18+. В частности, более 90% опрошенных женщин признались, что регулярно читают такую литературу, а более 70% отметили, что относят себя к числу поклонниц этого жанра.
Порядка 40% участниц опроса заявили, что их любимый поджанр — это любовное фэнтези, тогда как около 30% отметили, что предпочитают современные романы о любви, а 10% читают эротические романы. Также читательницы рассказали, чем именно их привлекают любовные романы. 25% опрошенных отметили, что им нравятся сюжетные линии, около 20% участниц опроса признались, что с интересом переживают эмоции и чувства героев литературных произведений. Около 5% участниц опроса назвали чтение любовных романов способом отвлечься от повседневных хлопот и рутины.
Крупное российское издательство составило рейтинг самых популярных любовных романов 18+. В него вошли произведения зарубежных авторов, которые вызывают повышенный интерес.
Один из самых популярных у российских читательниц любовный роман, который входит в серию под названием «Бриджертоны». К слову, не так давно на экраны вышел очередной сезон сериала, снятого по этим книгам. Действие любовного романа разворачивается в Великобритании эпохи Регентства. Главные герои — ловелас и покоритель женских сердец и скромная добродетельная девушка.
Действие этого любовного романа разворачивается на романтичном острове Кипр. Именно здесь находится особняк, который получила в наследство главная героиня, и он скрывает многочисленные тайны, в том числе и такие, которые способны кардинально изменить жизнь женщины. Главная героиня под влиянием обстоятельств начинает переосмысливать собственную жизнь и свое прошлое и чувствует готовность сделать смелые шаги. Кстати, Люсинда Райли — автор хорошо известного российским читательницам цикла романов под названием «Семь сестер».
В центре сюжета — непростые взаимоотношения, которые складываются между двумя не совсем обычными людьми. Главная героиня с трудом адаптируется в обществе, поскольку страдает генетическим заболеванием и предпочитает виртуальную жизнь: она ведет популярный блог, в котором пишет от лица вымышленного персонажа. Все меняется после знакомства с молодым мужчиной, актером-любителем, который тоже страдает ментальным расстройством.
Главная героиня этого любовного романа росла в сложной обстановке — ее родители были вспыльчивыми людьми. Девушка выросла, стала успешной, начала встречаться с перспективным врачом, однако, как выяснилось, к серьезным отношениям, на которые она рассчитывает, он не вполне готов.
В центре сюжета — молодой человек, прибывший из индийского захолустья в большой город, для того чтобы учиться в университете. Вместе со своим другом юноша ходит на лекции и вечеринки, на одной из которых находит нового знакомого. Эта встреча серьезным образом меняет жизнь студента и заставляет его пересмотреть свои взгляды на многие вещи, в том числе на свое прошлое.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14