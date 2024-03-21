Любовные романы 18+: топ-5 популярных книг

В центре сюжета — молодой человек, прибывший из индийского захолустья в большой город, для того чтобы учиться в университете. Вместе со своим другом юноша ходит на лекции и вечеринки, на одной из которых находит нового знакомого. Эта встреча серьезным образом меняет жизнь студента и заставляет его пересмотреть свои взгляды на многие вещи, в том числе на свое прошлое.