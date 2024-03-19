15 ошибок при ремонте квартиры, которые портят жизнь каждый день

Posted 19 марта, 09:05
Published 19 марта, 09:05
Modified 9 сентября, 20:20
Updated 9 сентября, 20:20
Собственники жилья часто делают ремонт квартиры своими руками или при помощи дизайнеров. Используя в своих проектах новые тренды в области интерьера, люди не учитывают многих факторов, о которых знают профессионалы. Отказываясь от умных решений или необходимых опций для удобного проживания, хозяева зачастую жалеют о своем решении и переделывают ремонт.
Автор канала ВАШ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА рассказал, о каких ошибках чаще всего жалеют люди после ремонта квартиры.
Если в квартире имеется маленькая ванная комната, то пространство под ванной нужно обязательно использовать, а не закрывать капитальным экраном. Не смотря на красоту облицовки керамической плитки, которая делается в тон облицовке стен, владельцы жилья теряют очень много пространства для размещения хозяйственно-бытовых вещей.
Установка отдельно стоящей ванны категорически не подходит для маленьких комнат. Такая модель должна стоять посередине комнаты в большом пространстве. По отзывам владельцев, которые все-таки решились на ее установку, теперь они видят пыль и грязь, которая скапливается по углам. Также приходится постоянно вытирать полы, куда попадает вода.
Многие женщины отмечают, что создаваемый ими дизайн во время беременности в скором времени шел под переделку. Дело в том, что гормоны в этот период влияют на выбор цвета, формы и содержание интерьера. Зачастую, такие проекты получаются очень эмоциональными и яркими.
Дизайнер советует в период беременности придерживаться спокойных тонов и классического стиля, который со временем не надоест. Это сэкономит силы и бюджет семьи.
Некоторые дизайнеры, в погоне за актуальными трендами, забывают про эргономику и предлагают клиентам футуристические диваны, которые не всегда бывают удобными. Если предмет мебели все-таки понравился, нужно посидеть на нем и почувствовать, подходит ли он вам. Если такой возможности нет, лучше найти аналог, измерить рулеткой и соотнести его размеры с комнатой, в которую хотите поставить.
Многие владельцы отмечают, что при выборе мебели погнались за модой, но диван так и не прижился. Другие же наоборот, говорят что растворяются в диване, настолько он удобен. Поэтому, лучше всего взять некрасивый, но удобный диван.
При проектировании дизайна интерьера многие пользуются стандартными размерами мебели, не учитывая рост заказчика. В итоге, получается, что женщинам маленького роста трудно дотягиваться до верхних кухонных шкафов, а мужчины, ростом 2 метра, не видят себя полностью в зеркале прихожей. Сюда же можно отнести высоту дверных проемов, столов, стульев и т. д. Эксперт говорит, что интерьер дома должен соответствовать своему хозяину, как размер обуви.
Большая часть заказчиков просит дизайнера объединить кухню и жилую комнату, что делает пространство более живым и объемным. Но некоторые пожалели об этом решении и стараются как можно меньше готовить. Это связано с запахами еды, которые распространяются на всю комнату. Дизайнер в этом случае считает, что эта проблема носит индивидуальный характер — насколько человек терпим к запаху еды. К тому же, хорошая вытяжка способна убрать значительную часть запаха.
Дизайнеры зачастую отговаривают клиентов ставить дверь на кухне, поскольку она практически не используется и бывают правы. Как оказалось, заказчики и правда жалеют об этом решении.
Классическая модель стиральной машины имеет размер 60×60 см, при этом дверной проем обладает точно такими же параметрами. Но вот беда, машинка почему то не проходит. Дело в том, этот размер полотна перекрываю наличники, которые сужают проход. Хозяевам свежего ремонта приходится разламывать дверь, чтобы машинка попала в ванную комнату или искать ей новое место на кухне.
Поэтому, когда вы приобретаете мебель, особенно неразборную, в первую очередь думайте о логистике — пройдет ли мебель в лифт, вашу квартиру, сможет ли она войти в комнату или окно.
На практике барная стойка оказалась очень неудобной в использовании, так как приходится залезать на высокий стул, а это всегда лишние усилия. Вместо него хорошо зарекомендовал себя обычный стол.
«Интерьер дома это его функционал в первую очередь. Если вы каждый день будете пользоваться определенной вещью и каждый день она будет доставлять неудобства, то ваша жизнь превратиться в сплошной ужас», — считает автор канала ВАШ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА .
Некоторые заказчики просят установить санузел в другом месте, но при этом встает необходимость использовать соулифт — фекальный насос. Дизайнер отговаривает от этой идеи, так как это устройство работает от электричества. При любых неполадках со светом или профилактических работах туалетом нельзя будет воспользоваться.
Некоторые датчики утечки воды работаю через блютуз. Многие заказчики столкнулись с тем, что бюджетные модели часто глючат и от повышения влажности сразу перекрывают воду, даже во время душа.
Черная глянцевая напольная плитка — это самая маркая плитка. Чем темнее поверхность, тем больше на ней видны грязь, пыль и царапины. С матовыми поверхностями немного проще, но многое зависит от материала.
Если в доме на полу есть плитка, в особенности на балконе, то нужно понимать, что это холодный материал. Он всегда будет промерзать, поэтому необходимо проводить теплый пол. В настоящее время устройство «теплый пол» стоит не дорого, нагревательный элемент обладает маленькой мощностью, а высота полов не меняется.
С каждым годом в доме становится все больше электроприборов, но при этом розеток по-прежнему мало. Заказчики чаще всего отказываются от лишних розеток, предложенных дизайнером, а потом жалеют о своем решении. Они считают, что розетка это что-то некрасивое, они портят стены и их нужно прятать. Однако, немало клиентов пожаловались, что им все-таки не хватает розеток в нужных местах.
Размещение диодного освещения на полу и потолке дает пространству более динамичный характер. Такой свет хорошо использовать вечером, когда не хочется лишней яркости. Но минусом диодных ламп является то, что они зачастую очень яркие и их цветовую температуру очень трудно подобрать. Лучшим решением станет установка димера для настройки яркости ламп.
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