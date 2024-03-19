15 ошибок при ремонте квартиры, которые портят жизнь каждый день

С каждым годом в доме становится все больше электроприборов, но при этом розеток по-прежнему мало. Заказчики чаще всего отказываются от лишних розеток, предложенных дизайнером, а потом жалеют о своем решении. Они считают, что розетка это что-то некрасивое, они портят стены и их нужно прятать. Однако, немало клиентов пожаловались, что им все-таки не хватает розеток в нужных местах.