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Posted 19 марта, 09:05

Published 19 марта, 09:05

Modified 9 сентября, 20:20

Updated 9 сентября, 20:20

15 ошибок при ремонте квартиры, которые портят жизнь каждый день

19 марта 2024, 09:05
Узнайте, о каких не сделанных вещах во время ремонта жалеют люди. 15 причин начать переделку и снова потратить деньги

15 вещей о которых жалеют после ремонта

Собственники жилья часто делают ремонт квартиры своими руками или при помощи дизайнеров. Используя в своих проектах новые тренды в области интерьера, люди не учитывают многих факторов, о которых знают профессионалы. Отказываясь от умных решений или необходимых опций для удобного проживания, хозяева зачастую жалеют о своем решении и переделывают ремонт.

Автор канала ВАШ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА рассказал, о каких ошибках чаще всего жалеют люди после ремонта квартиры.

Место под ванной

Если в квартире имеется маленькая ванная комната, то пространство под ванной нужно обязательно использовать, а не закрывать капитальным экраном. Не смотря на красоту облицовки керамической плитки, которая делается в тон облицовке стен, владельцы жилья теряют очень много пространства для размещения хозяйственно-бытовых вещей.

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Отдельно стоящая ванна

Установка отдельно стоящей ванны категорически не подходит для маленьких комнат. Такая модель должна стоять посередине комнаты в большом пространстве. По отзывам владельцев, которые все-таки решились на ее установку, теперь они видят пыль и грязь, которая скапливается по углам. Также приходится постоянно вытирать полы, куда попадает вода.

Дизайн во время беременности

Многие женщины отмечают, что создаваемый ими дизайн во время беременности в скором времени шел под переделку. Дело в том, что гормоны в этот период влияют на выбор цвета, формы и содержание интерьера. Зачастую, такие проекты получаются очень эмоциональными и яркими.

Дизайнер советует в период беременности придерживаться спокойных тонов и классического стиля, который со временем не надоест. Это сэкономит силы и бюджет семьи.

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Красивый, но неудобный диван

Некоторые дизайнеры, в погоне за актуальными трендами, забывают про эргономику и предлагают клиентам футуристические диваны, которые не всегда бывают удобными. Если предмет мебели все-таки понравился, нужно посидеть на нем и почувствовать, подходит ли он вам. Если такой возможности нет, лучше найти аналог, измерить рулеткой и соотнести его размеры с комнатой, в которую хотите поставить.

Многие владельцы отмечают, что при выборе мебели погнались за модой, но диван так и не прижился. Другие же наоборот, говорят что растворяются в диване, настолько он удобен. Поэтому, лучше всего взять некрасивый, но удобный диван.

Не учли рост хозяина квартиры

При проектировании дизайна интерьера многие пользуются стандартными размерами мебели, не учитывая рост заказчика. В итоге, получается, что женщинам маленького роста трудно дотягиваться до верхних кухонных шкафов, а мужчины, ростом 2 метра, не видят себя полностью в зеркале прихожей. Сюда же можно отнести высоту дверных проемов, столов, стульев и т. д. Эксперт говорит, что интерьер дома должен соответствовать своему хозяину, как размер обуви.

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Объединение кухни и комнаты

Большая часть заказчиков просит дизайнера объединить кухню и жилую комнату, что делает пространство более живым и объемным. Но некоторые пожалели об этом решении и стараются как можно меньше готовить. Это связано с запахами еды, которые распространяются на всю комнату. Дизайнер в этом случае считает, что эта проблема носит индивидуальный характер — насколько человек терпим к запаху еды. К тому же, хорошая вытяжка способна убрать значительную часть запаха.

Дверь на кухне

Дизайнеры зачастую отговаривают клиентов ставить дверь на кухне, поскольку она практически не используется и бывают правы. Как оказалось, заказчики и правда жалеют об этом решении.

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Стиральная машина не влезла в ванную комнату

Классическая модель стиральной машины имеет размер 60×60 см, при этом дверной проем обладает точно такими же параметрами. Но вот беда, машинка почему то не проходит. Дело в том, этот размер полотна перекрываю наличники, которые сужают проход. Хозяевам свежего ремонта приходится разламывать дверь, чтобы машинка попала в ванную комнату или искать ей новое место на кухне.

Поэтому, когда вы приобретаете мебель, особенно неразборную, в первую очередь думайте о логистике — пройдет ли мебель в лифт, вашу квартиру, сможет ли она войти в комнату или окно.

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Барная стойка

На практике барная стойка оказалась очень неудобной в использовании, так как приходится залезать на высокий стул, а это всегда лишние усилия. Вместо него хорошо зарекомендовал себя обычный стол.

«Интерьер дома это его функционал в первую очередь. Если вы каждый день будете пользоваться определенной вещью и каждый день она будет доставлять неудобства, то ваша жизнь превратиться в сплошной ужас», — считает автор канала ВАШ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА .

Инженерия в доме

Некоторые заказчики просят установить санузел в другом месте, но при этом встает необходимость использовать соулифт — фекальный насос. Дизайнер отговаривает от этой идеи, так как это устройство работает от электричества. При любых неполадках со светом или профилактических работах туалетом нельзя будет воспользоваться.

Фото: 1MI

Датчик от протечек

Некоторые датчики утечки воды работаю через блютуз. Многие заказчики столкнулись с тем, что бюджетные модели часто глючат и от повышения влажности сразу перекрывают воду, даже во время душа.

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Темная глянцевая плитка на полу

Черная глянцевая напольная плитка — это самая маркая плитка. Чем темнее поверхность, тем больше на ней видны грязь, пыль и царапины. С матовыми поверхностями немного проще, но многое зависит от материала.

Не провели теплый пол под плиткой

Если в доме на полу есть плитка, в особенности на балконе, то нужно понимать, что это холодный материал. Он всегда будет промерзать, поэтому необходимо проводить теплый пол. В настоящее время устройство «теплый пол» стоит не дорого, нагревательный элемент обладает маленькой мощностью, а высота полов не меняется.

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Мало розеток

С каждым годом в доме становится все больше электроприборов, но при этом розеток по-прежнему мало. Заказчики чаще всего отказываются от лишних розеток, предложенных дизайнером, а потом жалеют о своем решении. Они считают, что розетка это что-то некрасивое, они портят стены и их нужно прятать. Однако, немало клиентов пожаловались, что им все-таки не хватает розеток в нужных местах.

Диодное освещение

Размещение диодного освещения на полу и потолке дает пространству более динамичный характер. Такой свет хорошо использовать вечером, когда не хочется лишней яркости. Но минусом диодных ламп является то, что они зачастую очень яркие и их цветовую температуру очень трудно подобрать. Лучшим решением станет установка димера для настройки яркости ламп.

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#Эмилия Шпилева#Видео#Дизайн#Интерьер
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