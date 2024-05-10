Топ гаджетов, которые полностью изменят вашу жизнь

Posted 10 мая, 13:06
Published 10 мая, 13:06
Modified 9 сентября, 19:23
Updated 9 сентября, 19:23
Анастасия Ковальчук, руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior, рассказала о том, что не обязательно стремиться к полной автоматизации своего дома. Опыт показывает, что в этом нет особого смысла, поскольку люди редко используют все функции абсолютно умного дома.
«Это напоминает ситуацию с покупкой последней модели телефона: люди стремятся к приобретению, но в итоге пользуются лишь основными функциями, такими как звонки, сообщения, камера и даже не знают, какие еще есть возможности у устройства. То же самое происходит и при пользовании умным домом с заложенным сложным сценарием», — рассказывает Анастасия Ковальчук.
Тем не менее, часть процессов действительно можно автоматизировать и тем самым облегчить повседневную жизнь
Очень удобная вещь как для сухой, так и влажной уборки, особенно если в доме есть маленькие дети и животные. Робот можно настраивать так, чтобы он наводил чистоту прямо к приходу хозяев домой.
Современные модели способны обходить препятствия в виде оставленных предметов на полу, но лучше все же подготавливать поверхности к уборке. Место для зарядной станции с розеткой в нижней части стены нужно предусматривать еще в процессе ремонта.
Электрокарниз особенно актуален в квартирах и домах с высокими окнами или тяжелыми шторами. С помощью пульта управления или расположенной рядом кнопки можно без труда открывать и закрывать окна в нужное время. Но удобно его использовать и в обычных ситуациях, чтобы лишний раз не касаться ткани и не оставлять на ней следов.
Кроме того, электрокарниз можно использовать как дополнительный будильник, настроив открытие затемняющих штор на определенное время. Электровыводы нужно предусмотреть в процессе ремонта. А также сразу измерить габариты карниза и примерить, подойдет ли он на ваши окна.
Сейчас на выбор предлагаются разные умные замки. Например, вход с помощью отпечатков пальцев или с функцией распознавания лица. Это очень удобно, не нужно при себе постоянно иметь ключ. Можно открывать дверь необходимым людям удаленно, через приложение. Например, ребенку, который пришел из школы, или родителям, у которых нет ключей.
Также электрозамок работает как дополнительная сигнализация — при открытии дверей будет приходить соответствующее уведомление. Существует стереотип, что такие замки ненадежны. Например, батарейка может сесть. Но это не так. В замках предусмотрен большой заряд энергии и имеются резервные аккумуляторы. Чтобы быть спокойным, можно при планировании дальней поездки установить дополнительно и механический замок.
Датчики протечек устанавливаются в местах, где вероятность протечки высока, например, рядом с раковиной, ванной, посудомоечной машиной или стиральной машиной. Когда датчик обнаруживает воду, активируется клапан автоматического отключения воды. Система также распознает ситуации, когда вас заливают соседи. И отправляет в приложении уведомление о ЧП.
«Я считаю, что этот датчик — must have для любого помещения, и не только жилого. Его установка должна стать нормой для всех», — считает Анастасия Ковальчук.
При включении варочной панели автоматически включается вытяжка. Скорость вентилятора и освещение регулируются в зависимости от того, какие конфорки используются и какая температура готовки. Бесконтактное управление плитой — это удобная функция, которую мы рекомендуем клиентам предусматривать на своих кухнях.
Дарья Мамичева, руководитель отдела дизайна Interion в Москве, также поддерживает идею автоматизации дома и рассказывает как можно сделать свой дом более безопасным, создать комфортные условия в жилых помещениях и даже модифицировать ванную комнату.
Установка системы умного дома позволяет автоматизировать множество процессов, включая освещение. Для разного времени суток или событий (например, вечеринки, ужина, чтения) можно создать персональные сценарии, а управлять — через смартфон и голосовые команды. Удобно, когда можно выключить свет одной командой, лежа в кровати, а не идти по темной комнате от выключателя.
Измельчитель помогает избавиться от необходимости выбрасывать органические отходы в мусор. Меньше отходов, меньше неприятного запаха. Устройства могут автоматически включаться при обнаружении отходов и измельчать их до такого размера, чтобы вы могли легко утилизировать их через канализацию.
Система отопления автоматически адаптируется к прогнозируемой погоде, чтобы обеспечить оптимальную температуру в доме. Еще ее можно настроить на понижение температуры ночью, чтобы спать комфортнее и экономить энергию.
Современные системы позволяют в реальном времени следить за домом с помощью смартфона, получать уведомления о движении или открытии дверей и окон. Когда вы на отдыхе, ваша система безопасности включает в себя датчики движения и камеры видеонаблюдения, которые отправляют уведомления на ваш смартфон при обнаружении подозрительной активности. Вы можете за пару секунд проверить видео в реальном времени и при необходимости оповестить службы безопасности.
Установка умных смесителей, душевых систем и унитазов в разы делает быт комфортнее. Вода включается и выключается автоматически, когда датчики реагируют на движение рук, что помогает сократить расход воды. Пользователи могут задавать и контролировать температуру воды и ее поток через мобильное приложение. Через приложение легко контролировать данные о потреблении воды — это помогает управлять расходом воды и контролировать бюджет.
Еще одно удобство — принимать душ без использования рук, а управлять происходящим через голосового ассистента. Биде с регулируемыми настройками позволяет настраивать температуру, давление и положение струи воды.
«Сегодня с помощью технологий можно автоматизировать 90% быта» — считает Дарья Мамичева — руководитель отдела дизайна Interion в Москве.
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