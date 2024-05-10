Топ гаджетов, которые полностью изменят вашу жизнь

Электрокарниз особенно актуален в квартирах и домах с высокими окнами или тяжелыми шторами. С помощью пульта управления или расположенной рядом кнопки можно без труда открывать и закрывать окна в нужное время. Но удобно его использовать и в обычных ситуациях, чтобы лишний раз не касаться ткани и не оставлять на ней следов.