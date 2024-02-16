«Одноразовая» уборка — новый метод борьбы с хламом в доме

Posted 16 февраля, 07:53
Published 16 февраля, 07:53
Modified 16 февраля, 07:55
Updated 16 февраля, 07:55
Наведение порядка в доме может быть непосильной задачей, особенно для тех кто копит горы «хлама». Вещи, которые мы откладываем на черный день, становятся приличным балластом, который и выкинуть жалко, и применить некуда.
Причем, сам процесс избавления от ненужных вещей может быть очень эмоциональным. Предметы, которые копятся в домах годами, могут вызывать массу чувств, быть связаны с воспоминаниями, настолько сильными, что проще оставить эту вещь, чем выкинуть.
Однако, преимущества чистого, опрятного и организованного дома вряд ли можно оспорить. Поэтому профессиональные клинеры придумали один способ, который на самом деле не так прост, как кажется.
Многие эксперты по уборке и организации на протяжении многих лет говорили о методе «одноразовой» уборки, который подразумевает уборку по одному предмету из своего дома каждый день, что делает процесс медленным, но полностью управляемым.
Идея заключается в том, что вы не успеете оглянуться, как уберете 20 или 30 предметов из своего дома, не перегружаясь этой задачей.
Некоторые специалисты по уборке мусора предпочитают использовать метод «один пакет в день», который имеет схожую идею, но предполагает наполнение одного пакета хламом в день и передачу его в дар или переработку, а не только по одному предмету в день.
Но есть все шансы, что это может показаться таким же непосильным делом, как и обычная уборка. Поэтому один предмет в день является отличным способом разбить процесс на действительно простые шаги.
Марк Годман, владелец Gentleman & A Van, мувинговой компании, которая предлагает услуги по уборке мусора перед переездом, объясняет, что у этого метода есть преимущества для тех, кто считает уборку мусора сложной задачей.
«Удаление только одного предмета в день определенно может быть менее пугающим и более рациональным для тех, кто борется с ежедневной уборкой» — говорит он.
Однако некоторые предполагают, что этот метод на самом деле может быть немного слишком медленным для тех, у кого много беспорядка и может не дать удовлетворительных результатов для тех, кто надеется на более значительные преобразования.
Хелен Сандерсон, эксперт по наведению порядка, психотерапевт и дизайнер интерьера, соглашается, что у этого метода, безусловно, есть преимущества, но он не будет правильным выбором для всех:
«Если вы действительно застряли в рутине и не можете выделить время на тщательную и интенсивную уборку беспорядка, то удаление одного предмета в день может помочь вам начать и справиться с перегруженностью», — говорит она.
«Но если у вас серьезная проблема беспорядка, выполнение одного дела в день может быть просто способом еще больше избежать решения задачи и обмануть себя, заставив думать, что вы решаете проблему, хотя на самом деле это не так».
Хелен подчеркивает, что при использовании этого метода прогресс может быть слишком медленным, он просто не даст результата для тех, кому нужно избавиться от большого количества вещей:
«Возможно, это лучше, чем просто ничего не делать. Но представьте, что вы применяете тот же подход к огромной куче посуды после вечеринки: поможет ли вам ополаскивание одного стакана в день?»
Хелен объяснят объясняет: «Лучший способ использовать метод „один день " — выработать привычки и поддерживать порядок после генеральной уборки в доме. Она редко помогает людям, у которых много беспорядка, накопившегося за многие годы».