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Posted 16 февраля, 07:53

Published 16 февраля, 07:53

Modified 16 февраля, 07:55

Updated 16 февраля, 07:55

«Одноразовая» уборка как метод избавления от ненужных вещей

«Одноразовая» уборка — новый метод борьбы с хламом в доме

16 февраля 2024, 07:53
Фото: Future PLC/Joanna Henderson. «Одноразовая» уборка как метод избавления от ненужных вещей
Тяжело расстаться с вещами, которые годами копятся в шкафах? Владелец клининговой компании предлагает один интересный метод по расхламлению своего дома, основанный на психологии

Наведение порядка в доме может быть непосильной задачей, особенно для тех кто копит горы «хлама». Вещи, которые мы откладываем на черный день, становятся приличным балластом, который и выкинуть жалко, и применить некуда.

Причем, сам процесс избавления от ненужных вещей может быть очень эмоциональным. Предметы, которые копятся в домах годами, могут вызывать массу чувств, быть связаны с воспоминаниями, настолько сильными, что проще оставить эту вещь, чем выкинуть.

Однако, преимущества чистого, опрятного и организованного дома вряд ли можно оспорить. Поэтому профессиональные клинеры придумали один способ, который на самом деле не так прост, как кажется.

Использовать и выброситьИспользовать и выбросить
Использовать и выбросить. Фото: 1MI

Что такое «одноразовый» метод избавления от вещей?

Многие эксперты по уборке и организации на протяжении многих лет говорили о методе «одноразовой» уборки, который подразумевает уборку по одному предмету из своего дома каждый день, что делает процесс медленным, но полностью управляемым.

Идея заключается в том, что вы не успеете оглянуться, как уберете 20 или 30 предметов из своего дома, не перегружаясь этой задачей.

Некоторые специалисты по уборке мусора предпочитают использовать метод «один пакет в день», который имеет схожую идею, но предполагает наполнение одного пакета хламом в день и передачу его в дар или переработку, а не только по одному предмету в день.

Но есть все шансы, что это может показаться таким же непосильным делом, как и обычная уборка. Поэтому один предмет в день является отличным способом разбить процесс на действительно простые шаги.

Как избавиться от ненужных вещейКак избавиться от ненужных вещей
Как избавиться от ненужных вещей. Фото: 1MI

Марк Годман, владелец Gentleman & A Van, мувинговой компании, которая предлагает услуги по уборке мусора перед переездом, объясняет, что у этого метода есть преимущества для тех, кто считает уборку мусора сложной задачей.

«Удаление только одного предмета в день определенно может быть менее пугающим и более рациональным для тех, кто борется с ежедневной уборкой» — говорит он.

Однако некоторые предполагают, что этот метод на самом деле может быть немного слишком медленным для тех, у кого много беспорядка и может не дать удовлетворительных результатов для тех, кто надеется на более значительные преобразования.

Хелен Сандерсон, эксперт по наведению порядка, психотерапевт и дизайнер интерьера, соглашается, что у этого метода, безусловно, есть преимущества, но он не будет правильным выбором для всех:

«Если вы действительно застряли в рутине и не можете выделить время на тщательную и интенсивную уборку беспорядка, то удаление одного предмета в день может помочь вам начать и справиться с перегруженностью», — говорит она.

«Но если у вас серьезная проблема беспорядка, выполнение одного дела в день может быть просто способом еще больше избежать решения задачи и обмануть себя, заставив думать, что вы решаете проблему, хотя на самом деле это не так».

Как расхламить квартируКак расхламить квартиру
Как расхламить квартиру. Фото: 1MI

Почему метод «одна вещь в день» может не сработать?

Хелен подчеркивает, что при использовании этого метода прогресс может быть слишком медленным, он просто не даст результата для тех, кому нужно избавиться от большого количества вещей:

«Возможно, это лучше, чем просто ничего не делать. Но представьте, что вы применяете тот же подход к огромной куче посуды после вечеринки: поможет ли вам ополаскивание одного стакана в день?»

Хелен объяснят объясняет: «Лучший способ использовать метод „один день " — выработать привычки и поддерживать порядок после генеральной уборки в доме. Она редко помогает людям, у которых много беспорядка, накопившегося за многие годы».

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