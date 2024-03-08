Россиянам рассказали, как на 20% сократить расходы при покупке квартиры

Posted 8 марта, 13:44
Published 8 марта, 13:44
Modified 9 сентября, 19:31
Updated 9 сентября, 19:31
В соответствии с данными статистики на 2024 год, большинство клиентов предпочитали квартиры с отделкой. Это позволяет им сэкономить время и деньги на отделочных материалах. Такая опция подходит как для студентов, которые хотят начать учебный год в новой готовой квартире, так и для семей с детьми или инвесторов, планирующих сдавать квартиру в аренду.
Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала изданию РБК о том, что если брать новостройку с ремонтом от застройщика, то можно сократить свои расходы на 20%.
Однако есть и те, кто предпочитает квартиры без отделки. Это люди, которые хотят полностью контролировать процесс ремонта и лично участвовать в выборе строительных материалов.
Такие варианты могут быть менее привлекательны для инвестиций, так как требуют дополнительных затрат. Кроме того, важным фактором является время. Если нужно долго ждать, чтобы заселиться, такие варианты могут быть менее привлекательными для аренды или продажи, особенно с учетом текущих тенденций на рынке недвижимости.
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