Россиянам рассказали, как на 20% сократить расходы при покупке квартиры

Такие варианты могут быть менее привлекательны для инвестиций, так как требуют дополнительных затрат. Кроме того, важным фактором является время. Если нужно долго ждать, чтобы заселиться, такие варианты могут быть менее привлекательными для аренды или продажи, особенно с учетом текущих тенденций на рынке недвижимости.