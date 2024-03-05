Вся недвижимость Тайланда скуплена туристами и русскими

Posted 5 марта, 09:04
Published 5 марта, 09:04
Modified 9 сентября, 19:37
Updated 9 сентября, 19:37
Жилье на райском острове привлекательно для иностранных граждан как инвестиция в будущее, так и возможность жить на своей территории. Российские туристы активно приобретают недвижимость на Пхукете, став одними из главных покупателей на этого острова.
Выбор этой локации не случаен: в отличие от Паттайи, Пхукет еще не так сильно пострадал от загрязнения окружающей природы, поэтому предлагает больше интересных объектов от застройщиков.
Согласно исследованию компании Colliers International (Thailand), россияне стали владельцами четверти всех выставленных на продажу квартир на острове. Это значительно больше, чем французы, которые заключили 10% сделок. Жители Китая приобрели 60% квартир, однако они пока не входят в основную категорию покупателей.
Согласно местным тайским законам, иностранные граждане могут покупать не больше 49% квартир в одном кондоминиуме. Средняя цена на апартаменты с переводом на российскую валюту составляет 9 186 920 ₽, однако на этапе строительства можно найти варианты по более доступной цене от 5,5 до 6,4 млн руб.
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